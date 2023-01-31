«Отрыжка» коронавируса: просчеты производителей чипов повысят безопасность моделей LADA

Стенания автопромышленников всего мира по поводу недостатка электронных компонентов для производства автомобилей за пару последних лет стали скучным информационным фоном. На них даже перестали обращать внимание интернет-агрегаторы новостей. Это поначалу у автомобилизированного населения вызывали шок и трепет сообщения о приостановке производств целых автоконцернов — из-за дефицита чипов. И мы привыкли жить с этим: нет микроэлектроники — нет машин. А затем еще и санкции всякие свалились на нашу голову — с запретами на ввоз в Россию и так малодоступных и дорогих процессоров и датчиков…

Но вдруг агентство Bloomberg разразилось сенсационным сообщением: оказывается, весь мир практически мгновенно шарахнулся от жесточайшего дефицита микрочипов к их глобальному переизбытку.

— Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация, — заявил изданию глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Выяснилось, что производители всевозможной микроэлектроники во всем мире почему-то решили, что коронавирус — это навсегда. И соответственно, жители планеты Земля будут отныне вечно сидеть взаперти на «удаленках» и локдаунах. А потому продолжат как ужаленные скупать компьютеры, планшеты и смартфоны.