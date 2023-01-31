«Отрыжка» коронавируса: просчеты производителей чипов повысят безопасность моделей LADA

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Гримасы «коронавирусной» экономики, по законам которой весь мир жил почти два года, потихоньку уходят в небытие. А с ними «тучные времена» для поставщиков полупроводниковых комплектующих. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как это отразится на отечественном автопроме.
Максим Строкер

Стенания автопромышленников всего мира по поводу недостатка электронных компонентов для производства автомобилей за пару последних лет стали скучным информационным фоном. На них даже перестали обращать внимание интернет-агрегаторы новостей. Это поначалу у автомобилизированного населения вызывали шок и трепет сообщения о приостановке производств целых автоконцернов — из-за дефицита чипов. И мы привыкли жить с этим: нет микроэлектроники — нет машин. А затем еще и санкции всякие свалились на нашу голову — с запретами на ввоз в Россию и так малодоступных и дорогих процессоров и датчиков…

Но вдруг агентство Bloomberg разразилось сенсационным сообщением: оказывается, весь мир практически мгновенно шарахнулся от жесточайшего дефицита микрочипов к их глобальному переизбытку.

— Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация, — заявил изданию глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Выяснилось, что производители всевозможной микроэлектроники во всем мире почему-то решили, что коронавирус — это навсегда. И соответственно, жители планеты Земля будут отныне вечно сидеть взаперти на «удаленках» и локдаунах. А потому продолжат как ужаленные скупать компьютеры, планшеты и смартфоны.

Но вышло так, что разрекламированная мировым фармацевтическим лобби пандемия COVID−19 как бы сама-собой рассосалась — на фоне по-настоящему серьезных опасностей и проблем, вставших перед миллионами людей, начиная с весны прошлого года. И стратегические запасы чипов, сделанные всеми причастными к микроэлектронной отрасли, вдруг оказались никому не нужны. Представители ведущих мировых компаний-производителей электронных «мозгов» сетуют, что такого низкого уровня спроса на их продукцию не наблюдалось за последнюю четверть века.

Для российского автопрома это, скорее, хорошая новость. АВТОВАЗ из-за отсутствия электронных компонентов не может, например, оснащать сейчас свои машины ABS и полноценно работающими блоками ГЛОНАСС. Это результат дефицита чипов, помноженный на антироссийские санкции. Например, тайваньские фирмы, производящие львиную долю этой продукции в мире, почти год назад отказались поставлять ее нам, что вынудило российские компании закупать их втридорога через посредников. Или мириться с гигантскими процентами некондиции в поставках.

Но теперь для «чипных заводиков» наступают тяжелые времена. Ибо голод — не тетка. Придется им и отпускные цены снижать, и по поводу следования антироссийским санкциям «много думать». В любом случае для того же АВТОВАЗа это благо. Глядишь, и «мозги» с датчиками ABS в Россию «потянутся» робкими стайками — ближе к весне-лету…

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31 января 2023
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