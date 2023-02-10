Депутаты запретят платную парковку возле школ, спортзалов и больниц

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение коллег поправку в статью 13 закона «Об организации дорожного движения в РФ». Она сводится к тому, что за первые три часа стоянки на платных парковках «непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации (в том числе дошкольные учреждения), медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры» деньги не должны взиматься вообще ни с кого. А владельцы автомобилей, перевозящих инвалидов, могут оставлять свой транспорт там (а не только на «инвалидных» местах) на безвозмездной основе вообще бессрочно.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что наличие платных парковок возле социально-значимых объектов затрудняет доступ к ним граждан. В том числе и инвалидам, которые часто вынуждены платить за стоянку своей машины на общих основаниях — когда не находят свободных «инвалидных» парковочных мест.

— Обращения в Минтранс и к руководителям субъектов, к сожалению, результата не дали. По-прежнему стоянки возле больниц, школ, детсадов, домов культуры и прочих важнейших учреждений остаются платными, что делает их менее доступными и комфортными, — считает один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.