Хакеры парализовали ввоз в Россию автомобилей и запчастей

Первые сообщения о коллапсе таможенной электронной системы поступили утром 10 апреля с Дальнего Востока. Там «встали» пункты пропуска между Китаем и Россией, а также таможенная очистка «праворулек» во Владивостоке. И ведомство опубликовало по этому поводу туманное заявление.

— В работе единой информационной системы таможенных органов фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено, — говорится в нем.

Таможенная служба связала неполадки с «внешним воздействием на IТ-ресурсы». Позднее стало известно, что на западных границах России, на погранпереходах с Эстонией и Латвией, скопились огромные очереди из фур, желающих попасть в РФ.

И только в первой половине дня 11 апреля с Дальнего Востока стали поступать сообщения о том, что местные таможенники вроде бы справляются с проблемами и пробуют запустить свою IT-систему после «внешнего воздействия». Чем увенчаются их старания, покажет ближайше время.

Не удивимся, если потом когда-нибудь выяснится, что компьютерная система российской ФТС использовала ПО американского происхождения. Благодаря чему в нем сработала программная «закладка», позволившая мгновенно «приморозить» весь российский импорт.