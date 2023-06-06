Больше таксистов: сколько зарабатывают заправщики на АЗС

Вот вы знаете, сколько зарабатывает заправщик на АЗС? Все станции в Москве плотным слоем увешаны объявлениями о поиске персонала. При том, что трехуровневое собеседование, знание английского на уровне «преподаватель Гарварда», а также 20 лет стажа не требуются.

За одну смену работодатель платит 1250 рублей — не густо и грустно. Однако основным источником дохода заправщика является не окладная часть, а чаевые, как у официанта. В среднем за день сердобольные и щедрые без всякого сарказма россияне «накидывают» около 2000 целковых — надо только не стесняться предлагать помыть стекло и помочь с мелочами. Далее идет премия за выполнение спецзадания руководства: нужно «впаривать» более дорогое топливо, омывайку, спецуслуги. Есть? Получи еще от 500 до 1000 рубликов. Итого выходит от 4000 до 5000 в смену, но есть и оговорки.

Во-первых, для заработка указанной суммы надо побегать и поработать. Не скромно стоять на месте, а трудиться. И без телефончика — в социальных сетях не посидеть. Да чего уж там, вообще не посидеть: заправщик целый день проводит на ногах — это и есть «во-вторых». Перерыва на обед, перекур и даже туалет фактически нет. Нужно подгадывать под загрузку станции и делать все крайне оперативно. Зато дают форму и платят. А сейчас для абсолютного большинства оказавшихся не у дел граждан именно деньги являются самым важным обстоятельством.

Добавим, что в среднем заправщики на столичных АЗС, по данным сервисов по поиску работы, получают 67 500 рублей, а таксисты — 58 000. Есть о чем подумать…