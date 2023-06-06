Больше таксистов: сколько зарабатывают заправщики на АЗС

Итак, наступил очередной кризис. Кредитная машина, ипотека и многие другие «удавки» на шее не позволяют уйти в творческий отпуск, а работники офисной сферы широкого спектра как-то перестали быть популярны. Резко, почти мгновенно, выяснилось, что стране не нужно столько менеджеров. Надо же!
Понятное дело, и это пройдет, только вот до счастливого момента могучего экономического подъема надо бы дожить. И, желательно, сохранив при себе все внутренние органы. А потому «белые воротнички» перебираются на совсем иную работу. В трех случаях из четырех «стекляшку» в центре меняют на что-то более приземленное, а бизнес-ланчи, тимбилдинги и совещания с презентациями просто забывают. А как иначе: либо долговая яма, либо брать ситуацию в свои руки. В прямом смысле слова.
Осмотревшись и осознав реальные перспективы — это первый шаг к восстановлению финансовой ситуации отдельно взятой ячейки общества — можно выяснить, что работы вокруг валом, предложения есть. И, что самое важное, деньги предлагают вполне сопоставимые с прошлой зарплатой.
Вот вы знаете, сколько зарабатывает заправщик на АЗС? Все станции в Москве плотным слоем увешаны объявлениями о поиске персонала. При том, что трехуровневое собеседование, знание английского на уровне «преподаватель Гарварда», а также 20 лет стажа не требуются.
За одну смену работодатель платит 1250 рублей — не густо и грустно. Однако основным источником дохода заправщика является не окладная часть, а чаевые, как у официанта. В среднем за день сердобольные и щедрые без всякого сарказма россияне «накидывают» около 2000 целковых — надо только не стесняться предлагать помыть стекло и помочь с мелочами. Далее идет премия за выполнение спецзадания руководства: нужно «впаривать» более дорогое топливо, омывайку, спецуслуги. Есть? Получи еще от 500 до 1000 рубликов. Итого выходит от 4000 до 5000 в смену, но есть и оговорки.
Во-первых, для заработка указанной суммы надо побегать и поработать. Не скромно стоять на месте, а трудиться. И без телефончика — в социальных сетях не посидеть. Да чего уж там, вообще не посидеть: заправщик целый день проводит на ногах — это и есть «во-вторых». Перерыва на обед, перекур и даже туалет фактически нет. Нужно подгадывать под загрузку станции и делать все крайне оперативно. Зато дают форму и платят. А сейчас для абсолютного большинства оказавшихся не у дел граждан именно деньги являются самым важным обстоятельством.
Добавим, что в среднем заправщики на столичных АЗС, по данным сервисов по поиску работы, получают 67 500 рублей, а таксисты — 58 000. Есть о чем подумать…