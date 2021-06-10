Самые неординарные способы заработать на собственном автомобиле

Нет, друзья, мы отнюдь не про такси и не про «бла-бла-бла…кар». Давайте лучше будем зарабатывать иными методами, а на машинах с шашечками все же передвигаться на заднем диване.

Реклама на авто

Не все знают, что получать деньги за размещение рекламы могут и автовладельцы. На рынке полно игроков, которые помогают рекламировать брендам свою продукцию с помощью автомобилей. К примеру, мобильная платформа StikerRide. С ее помощью водители сами могут выбрать бренд и разместить его рекламу на личном авто. Причем хозяева машин получают деньги за каждый пройденный километр.

Народный каршеринг

Пока власти подумывают организовать платформу для частников, желающих сдавать свои машины в аренду, сами частники уже вовсю этим пользуются. К примеру, сервис «Рули» сегодня позволяет предоставить личный автомобиль в сервис краткосрочной аренды. Таким образом, можно будет не только заработать, но и помочь городу разгрузить транспортную систему. Чтобы стать участником народного каршеринга, пользователю достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении. Захотел в отпуск — отдал своего «коня» на заработки. Причем все условия и параметры аренды выставляет сам владелец: от времени и места передачи до локаций использования и стоимости. Скажем больше: «тачку» можно сдать в аренду не только за деньги — согласитесь, неплохой способ с кем-то познакомиться поближе?