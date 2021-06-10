Самые неординарные способы заработать на собственном автомобиле

Нет, друзья, мы отнюдь не про такси и не про «бла-бла-бла…кар». Давайте лучше будем зарабатывать иными методами, а на машинах с шашечками все же передвигаться на заднем диване.
Реклама на авто
Не все знают, что получать деньги за размещение рекламы могут и автовладельцы. На рынке полно игроков, которые помогают рекламировать брендам свою продукцию с помощью автомобилей. К примеру, мобильная платформа StikerRide. С ее помощью водители сами могут выбрать бренд и разместить его рекламу на личном авто. Причем хозяева машин получают деньги за каждый пройденный километр.
Народный каршеринг
Пока власти подумывают организовать платформу для частников, желающих сдавать свои машины в аренду, сами частники уже вовсю этим пользуются. К примеру, сервис «Рули» сегодня позволяет предоставить личный автомобиль в сервис краткосрочной аренды. Таким образом, можно будет не только заработать, но и помочь городу разгрузить транспортную систему. Чтобы стать участником народного каршеринга, пользователю достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении. Захотел в отпуск — отдал своего «коня» на заработки. Причем все условия и параметры аренды выставляет сам владелец: от времени и места передачи до локаций использования и стоимости. Скажем больше: «тачку» можно сдать в аренду не только за деньги — согласитесь, неплохой способ с кем-то познакомиться поближе?
Одноразовый курьер
Многим компаниям требуются курьеры, которых с целью экономии часто привлекают со стороны. Работу можно найти с помощью сервисов-агрегаторов, вроде Dostavista или YouDo, помогающих курьеру и заказчику отыскать друг друга. В сервисах легко зарегистрироваться, оформить свое транспортное средство и подобрать наиболее комфортные условия работы. Водитель осуществляет доставку посылок и корреспонденции на своем автомобиле, а компания — оплачивает затраты на топливо и предоставляет фиксированный заработок. Денежки капают за часы работы.
Трезвый водитель
Простой и удобный способ заработать на своих водительских навыках. Людям часто требуется помощник, который отвезет их домой и доставит автомобиль в гараж или на стоянку около дома. Особенный спрос на услуги такого типа — в крупных и курортных городах. Работу можно найти с помощью форумов и площадок с объявлениями. Учтите, что для работы трезвым водителем нужно будет решить вопрос со страховкой и правом управления чужим транспортным средством.