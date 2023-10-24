Стоимость топлива на АЗС могут ограничить законом

Как сообщает «Российская газета», законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму партией ЛДПР, а в случае его одобрения в осеннюю сессию может вступить в силу уже с начала года. В пояснительной записке говорится, что ранее принятые меры «на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов», поэтому депутаты считают разумным введение механизма предельно допустимых розничных цен на топливо. Сделать это нужно «в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом», отмечают авторы идеи.

Однако, по мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, рассматриваемый законопроект не только не защитит граждан от роста цен, но и может спровоцировать новый топливный кризис. Он объясняет, что если власти установят предельные цены для внутреннего рынка, но оставят рыночными экспортные цены, то нефтяники будут отправлять все топливо за границу. А если им запретят поставки за рубеж бензина и дизеля, то они начнут экспортировать сырую нефть. Если же наложат ограничения и на это, то они просто снизят добычу, что приведет к падению отчислений в бюджет.