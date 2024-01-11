Путин выступил против покупки автомобиля за материнский капитал

Как сообщают «Ведомости», в ходе встречи с жителями Чукотки президент напомнил, что материнский капитал изначально задумывался как инструмент поддержки жизнедеятельности семьи, но усомнился, что покупка автомобиля имеет к этому отношение.

— Но я всегда боюсь, что вот как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей, — сказал Путин, отвечая на предложение рассмотреть соответствующую идею.

«Давайте, может быть, не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобилей вне рамок семейного капитала», — добавил президент. По его словам, разработанный механизм можно будет сначала опробовать на Дальнем Востоке.