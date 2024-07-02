Hongqi стал партнером Петербургского международного юридического форума

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего в начале июня, выбрали в качестве официального автомобильного партнера китайский премиум-бренд Hongqi. Эта же марка поддержала и Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), который состоялся на прошлой неделе.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители российского офиса Hongqi, для трансферов спикеров, партнеров и гостей мероприятия было задействовано 75 автомобилей. Перевозки осуществляли седаны Н5 и H9, а также минивэн HQ9. Кроме того, последние две модели приняли участие в статической экспозиции выставочного комплекса «Экспофорум», где проходил ПМЮФ-2024.

— Участие Hongqi в крупнейших мероприятиях мира бизнеса и политики полностью отвечает принципам позиционирования брендом своих автомобилей. Это необходимое условие для ведения бизнеса премиального автомобильного бренда. Наша продукция адресуется наиболее успешной, состоятельной аудитории, продвигается в деловых и политических кругах, — отметил директор по маркетингу бренда Hongqi в России Станислав Ионицкий.

А пока в Санкт-Петербурге проходил ПМЮФ-2024, в Москве публику знакомили с новейшим кроссовером Hongqi HS3. Младшая модель премиального бренда уже поступила в продажу. А что она собой представляет и за что китайцы попросили 4 млн. рублей, портал «АвтоВзгляд», побывавший на презентации новинки, рассказал здесь.