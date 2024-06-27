Стартовали российские продажи премиального кроссовера Hongqi HS3

Состоялась российская премьера самого младшего в линейке Hongqi кроссовера — модели HS3. Продажи модели уже начались.

Состоялась официальная российская презентация самого маленького в линейке бренда Hongqi кроссовера HS3. Габариты новинки — 4655х1900х1688 мм, колесная база — 2770 мм. Таким образом, он относится к классу среднеразмерных SUV. Хотя представители бренда называют его компактным. Под капотом переднеприводной комплектации модели располагается 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. Полноприводная версия машины оснащается 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 245 л.с. Менее производительная версия кроссовера комплектуется 7-ступенчатым «роботом», а более мощная — 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Дизайн экстерьера модели выполнен в актуальном для бренда стиле: как передняя часть, так и корма. Салон кроссовера получил богатую кожаную отделку и массу опций, включая большой 12-дюймовый монитор приборной доски, тачскрин мультимедийной системы планшетного размера на центральной консоли. Особое внимание создатели машины уделили тишине в салоне. Есть адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, видеокамеры по кругу, двухзонный климат-контроль, панорамный люк, пакет электронных опций безопасности и прочее.

Ценник Hongqi HS3 стартует для переднеприводной комплектации от отметки 3 999 000 рублей. Топовая комплектация кроссовера обойдется в 4 500 000 рублей.

— Сейчас в среде потенциальных покупателей происходит своего рода переоценка автомобильных ценностей. Изрядная их часть уже не хочет решать проблемы с обслуживанием вывезенных по разным альтернативным схемам автомобилей немецких премиальных брендов. У нас, у российского Hongqi, все моменты с обслуживанием и ремонтом машин бренда давно решены и не вызывают вопросов у клиентов. Выводя на российский рынок кроссовер HS3, мы рассчитываем заинтересовать многих бывших владельцев Mercedes, Lexus и прочих марок, — завил порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Hongqi Россия» Иван Савельев.