«Фальстарт» АВТОВАЗа, очередная волна новых «китайцев» и депутатские «хотелки»: итоги недели

АВТОВАЗ снова переписал прайс-листы и анонсировал старт производства LADA Vesta с ESP. Geely открыла российские продажи седана Preface, Exeed — кроссовера RX с «автоматом», а Jaecoo — J7 во «внедорожной» версии. Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков придумал, как защитить водителей от коварных эвакуаторов, а «Автодор» — себя от неплательщиков. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

АВТОВАЗ снова, уже в четвертый раз в этом году, переписал прайс-листы. В результате «Гранты» и «Нивы» в разных исполнениях подорожали на 20-45 тысяч рублей. «Ларгуса» и «Весту» корректировки цен при этом не коснулись. Но с «Вестой» связана другая любопытная история, приключившаяся на этой неделе. Белорусские СМИ сообщили, что в их стране начались продажи флагмана, оснащенного системой стабилизации! И это при том, что в России машин с ESP еще нет...

А теперь — к китайцам. На этой неделе на российский рынок вышли аж три новинки. Первая — среднеразмерный седан Geely Preface. Вторая — кроссовер Exeed RX с «автоматом». Третья — Jaecoo J7 в новом «внедорожном» исполнении. Не заинтересовало? Тогда, быть может, вам понравится что-то из того, что китайские производители привезут в Россию чуть позже? Например, Changan CS75 Plus третьего поколения, Tank 700 или GAC GS4 Max.

Но все они появятся в продаже не раньше осени. А уже в следующую пятницу на нашем рынке дебютирует Haval F7 второй генерации. Его цены объявлены: модель в базовой комплектации будет стоить 2 700 000 рублей — на 250 тысяч больше, чем нынешний F7 (2024 года выпуска). Впрочем, новичок и крупнее, и интереснее предшественника с точки зрения дизайна и оснащения.

Но хватит о китайцах — обсудим парочку законодательных инициатив, с которыми на этой неделе выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Во-первых, он предложил ввести обязательное СМС-уведомление автовладельцев перед принудительной эвакуацией машины. Во-вторых, господин Даванков снова попробует добиться отмены штрафа за забытые дома водительские «права»...

А подробнее об этих и других самых главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.