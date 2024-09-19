Премиальный бренд Hongqi стал партнером Форума объединенных культур

Для трансфера участников десятого Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур (ФОК-2024) китайский бренд предоставил представительские седаны Hongqi H9 и H5. Мероприятие прошло с 11 по 14 сентября.

На автомобилях Hongqi перевозили гостей, участников и организаторов форума, где были представлены 50 стран мира на уровне официальных делегаций. Среди них — представители органов власти, СМИ, общественные деятели. А также сотрудники крупнейших корпораций и благотворительных фондов.

— Поддержка крупных и наиболее значимых мероприятий в сфере культуры, бизнеса, политики — необходимое условие для развития и ведения бизнеса премиального автомобильного бренда, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» участие компании в форуме директор Hongqi по маркетингу в России Станислав Ионицкий.