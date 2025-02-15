Холдинг AGR анонсировал запуск нового отечественного автобренда Tenet, Great Wall открыл российские продажи внедорожника Tank 400 и пообещал еще две новинки до конца года, глава представительства Chery намекнул на скорый дебют нового Tiggo 8 и посвежевшего Arrizo 8, JAC объявил о локализации пикапа T9, а функционал «Госуслуг» расширился благодаря чатам для автовладельцев. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Группа компаний AGR — та самая, что приобрела активы бежавшего из нашей страны «Фольксвагена» и наладила производство автомобилей Solaris в Санкт-Петербурге — анонсировала новую марку Tenet. Никаких подробностей о бренде пока нет — журналистам показали лишь тизерное изображение. Но его вполне хватило, чтобы идентифицировать первую модель.

Другая новость с производственных полей — о том, что к локализации в России готовится пикап JAC T9, о чем сообщили представители бренда. На какой именно площадке «пропишется» популярный «грузовичок», пока непонятно. Однако учитывая довольно близкие отношения «Джака» с «Соллерсом», можно предположить, что сборку своей модели они доверят именно ему.

Тем временем АВТОВАЗ раскрыл некоторые подробности о двигателе LADA Niva Sport — внедорожника, который должен поступить в продажу ближе к лету. Сами тольяттинцы называют характеристики агрегата «интересными». И уточняют, что по сравнению с обычной версией «спортивная» развивает на 20 км/ч больше и ускоряется до первой сотни аж на 5 секунд быстрее.

А теперь — к авторынку и китайцам. Но тут новостей немного — запуск на этой неделе был только один: дилеры Tank начали выдавать клиентам внедорожники с индексом 400. Однако «четырехсотка» — не единственная новинка концерна GWM, запланированная на этот год. На днях представитель «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик сказал, что помимо нее, нас в 2025-м ждут еще две абсолютно новые модели и десять — обновленных.

Сюрпризы будут и от Chery. На этой неделе глава российского офиса марки Дмитрий Максимов сообщил, что в мае в нашу страну приедет новый Tiggo 8, и продаваться он будет без приставок «Про», «Макс» и прочих «Плюсов». Намекнул господин Максимов и на скорый запуск обновленного седана Arrizo 8 — опубликовал фотографию посвежевшей четырехдверки в своих соцсетях.

Готовится к расширению модельного ряда в нашей стране и китайский бренд SWM, который некоторые журналисты уже успели похоронить. Так, эта марка завершает сертификацию кроссовера G03F. Он станет четвертым автомобилем в линейке — ну или третьим, если считать G01 и G01F одним семейством.

А напоследок новость о том, что в «Госуслугах» появились так называемые чаты для автомобилистов. С их помощью можно оповестить другого водителя, что у него срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно, спущено колесо. А еще — предупредить об эвакуации, сообщить о ДТП или попросить разблокировать проезд. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт из списка и ввести госномер машины — владелец получит сообщение с геолокацией. В теории — классно. Но на практике — как всегда есть нюансы...

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.