Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Поправка, действие которой автовладельцы ощутят быстрее всего, касается электронных полисов ОСАГО. Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.

Уже сейчас сотрудники ДПС при проверке документов все реже интересуются у водителей наличием полиса «автогражданки». Когда же принятые сегодня поправки вступят в силу, бумажный полис ОСАГО превратится, фактически, в никому не нужный рудимент, поскольку всю информацию о застрахованной машине полицейский будет получать из баз данных, куда, кстати, заносится и информация о всех действующих и сейчас полисах ОСАГО.

Вторая новация касается европротокола. Поправка создает юридическую базу для работы системы оформления электронного европротокола, с помощью специального мобильного приложения.

Кроме того, после вступления поправок в с силу, страховщики больше не смогут предъявлять регрессные требования к виновнику аварии, оформленной по европротоколу,если он не успел в течение пяти дней предоставить в страховую компанию свой экземпляр этого документа.