Как добиться от страховой компании двойного возмещения ущерба после ДТП

Допустим, вы приобрели новенький (ну, или слегла подержанный) автомобиль и через некоторое время стали участником ДТП, случившегося по вине другого водителя. После инцидента ваша машина, что логично, ощутимо потеряла в цене, ведь даже после самого качественного ремонта битое транспортное средство остается таковым. «Ничего не поделаешь, это жизнь», — тяжело вздыхая, скажете вы — и будете неправы.

ЧТО?

Существует такое понятие, как утрата товарной стоимости автомобиля (УТС) — величина, характеризующая снижение цены транспортного средства после аварии. В теории страховые компании — что по КАСКО, что по ОСАГО — эту самую величину обязаны компенсировать. Однако на практике все иначе: добровольно такие «подарки» никто не делает, и за свои законные компенсации водителям приходится бороться.