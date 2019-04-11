Как добиться от страховой компании двойного возмещения ущерба после ДТП

Удивительно, но многие автовладельцы даже не догадываются о том, что после ДТП им по ОСАГО положена не только традиционная компенсация нанесенного ущерба, но и выплата по утрате товарной стоимости автомобиля — проще говоря, разница цен доаварийной и битой машин. Кто может рассчитывать на подобные возмещения, и как их «вытрясти» со страховой компании, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Допустим, вы приобрели новенький (ну, или слегла подержанный) автомобиль и через некоторое время стали участником ДТП, случившегося по вине другого водителя. После инцидента ваша машина, что логично, ощутимо потеряла в цене, ведь даже после самого качественного ремонта битое транспортное средство остается таковым. «Ничего не поделаешь, это жизнь», — тяжело вздыхая, скажете вы — и будете неправы.
ЧТО?
Существует такое понятие, как утрата товарной стоимости автомобиля (УТС) — величина, характеризующая снижение цены транспортного средства после аварии. В теории страховые компании — что по КАСКО, что по ОСАГО — эту самую величину обязаны компенсировать. Однако на практике все иначе: добровольно такие «подарки» никто не делает, и за свои законные компенсации водителям приходится бороться.
КОМУ?
Прежде, чем бежать в страховую компанию за выплатами по УТС, следует убедиться в том, что вы вправе на них рассчитывать. Компенсации положены автовладельцу лишь при соблюдении ряда условий — в частности, возраст авто не должен превышать пяти (для иномарок) или трех лет (для отечественных машин), виновником аварии признали другого водителя, а суммарный размер возмещения не превышает 400 000 рублей (по ОСАГО).
Есть еще пара важных нюансов: поврежденные детали, указанные в документах, до инцидента были новыми — иначе говоря, не тронутыми в предыдущих ДТП. Кроме того, износ автомобиля на момент аварии не должен превышать 40%. А для тех, кто планирует добиваться компенсации по КАСКО, важно, чтобы в договоре не оказалось пункта, в котором оговаривается отказ страховщика в выплатах по УТС.
Обычно страховые компании пытаются «развернуть» клиента, желающего получить компенсацию по УТС по «автогражданке», ссылаясь на п. 2б ст. 6 Закона «Об ОСАГО». Напомним, там говорится, что страховщик не покрывает расходы вследствие «причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды». Только вот «упущенная выгода» и УТС — никак не связаны.
Где об этом сказано? Загляните в Постановление Президиума Верховного суда РФ от 10.08.2005 года — этот документ подтверждает, что факт утраты товарной стоимость автомобиля не относится к упущенной выгоде. Также об этом говорится в пункте 29 Постановления Пленума ВС РФ №2 от 29.01.2015 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В общем, для того, чтобы получить законную компенсацию по УТС, лучше заручиться поддержкой опытного юриста. Он поможет правильно оформить документы, пройти обязательную независимую экспертизу и установить размер возмещения, а также — при необходимости — составить исковое заявление в суд. На практике, в большинстве случаев страховщики решают вопрос в досудебном порядке. Да и Фемида, как правило, встает на сторону водителей.