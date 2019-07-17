Территориальный коэффициент в ОСАГО отменят в 2020 году

Правительство, после длительного обсуждения-согласования между ведомствами, внесло на рассмотрение Госдумы свои поправки в Закон РФ «Об ОСАГО». Самое главное для миллионов водителей страны тут то, что согласно им будут отменены два давным давно ставших бессмысленными коэффициента, прямо влияющих на конечную цену полиса ОСАГО.

Речь идет о коэффициенте мощности мотора и территориальном коэффициенте. Первый увеличивает стоимость ОСАГО для мощных авто. Второй — повышает ее в зависимости от региона. Коэффициенты эти существуют в неизменном виде с самого момента появления в России института обязательного страхования автогражданской ответственности.

Хотя все давным давно понимают, что главный фактор для безопасного вождения — не мощность машины или «прописка» ее водителя, а то, что у него творится в голове.

Коэффициент мощности предлагается отменить с 1 октября 2020-го, а территориальный — с 1 января будущего года. Кроме того, правительство предлагает уже с начала 2020 года увеличить лимит выплат за вред здоровью потерпевшего в рамках ОСАГО с нынешних 500 000 рублей до 2 млн. рублей.