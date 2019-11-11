В России предложили поднять транспортный налог

Речь идет об автомобилях, чей ценник выше 3 000 000 рублей, но они по каким-то причинам не попали в перечень моделей на 2019 год, опубликованный Минпромторгом РФ. Так что хозяева некоторых дорогостоящих легковушек не заплатят оброк с повышающим коэффициентом. И бюджет недополучит положенных ему средств.

Напомним, что минувшим летом Счетная палата уже жаловалась на то, что в список дорогих автомобилей не попали очевидные модели. Среди них Tesla Model S, которая, к слову, в нашу страну официально не поставляется, Mercedes-AMG S63 4MATIC Long с прайсом за 10 000 000 и могучим 612-сильным мотором, а также Bugatti Veyron Grand Sport, чей движок развивает более 1000 «лошадей».

Между тем, в сентябре в Госдуме вновь начали поговаривать о полной отмене транспортного налога в ответ на рекомендацию органа госконтроля определять повышающий коэффициент не ценником, а мощностью и другими неотъемлемыми характеристиками авто.