В России предложили поднять транспортный налог

Фото: sdacpa.com
Счетная палата России предложила повысить транспортный налог на некоторые автомобили. Как оказалось, контролирующее ведомство недовольно списком авто, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Речь идет об автомобилях, чей ценник выше 3 000 000 рублей, но они по каким-то причинам не попали в перечень моделей на 2019 год, опубликованный Минпромторгом РФ. Так что хозяева некоторых дорогостоящих легковушек не заплатят оброк с повышающим коэффициентом. И бюджет недополучит положенных ему средств.

Напомним, что минувшим летом Счетная палата уже жаловалась на то, что в список дорогих автомобилей не попали очевидные модели. Среди них Tesla Model S, которая, к слову, в нашу страну официально не поставляется, Mercedes-AMG S63 4MATIC Long с прайсом за 10 000 000 и могучим 612-сильным мотором, а также Bugatti Veyron Grand Sport, чей движок развивает более 1000 «лошадей».

Между тем, в сентябре в Госдуме вновь начали поговаривать о полной отмене транспортного налога в ответ на рекомендацию органа госконтроля определять повышающий коэффициент не ценником, а мощностью и другими неотъемлемыми характеристиками авто.

двигатель, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, премиальный сегмент, транспортный налог, премиум-сегмент
11 ноября 2019
934