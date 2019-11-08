В Вологде сделали крутой вездеход по доступной цене

Вездеходы под маркой «Лесник» появились в России в 2009 году. Именно тогда собрали первый четырехколесный снегоболотоход. Затем начались испытания и доработки, а в 2012 году машину сертифицировали и стали выпускать серийно, нарабатывая опыт. Он и пригодился при создании очередной модели. На сей раз — трехосной.
В основе конструкции вездехода «Лесник-МД Север» — рама из стальных труб разного сечения, которые сваривают между собой. Получается некое подобие каркаса для гоночного автомобиля, который потом обшивают дюралюминиевыми листами. Изнутри корпус утеплен, все дверные и оконные проемы так же имеют уплотнения.
Длина машины — более шести метров, что позволяет с комфортом разместить целую ремонтную бригаду с оборудованием, а так же без проблем расположиться на ночлег.
В техническом плане машина очень напоминает двухосный вездеход «Лесник-М». Тут так же нет передней подвески. Мост намертво приварен к кузову, что обеспечивает вездеходу большую маневренность. А роль амортизаторов играют огромные шины низкого давления высотой 1300 мм. На них комфортно передвигаться на скоростях до 40 км/ч. Подвеска двух задних мостов — рессорная.
В кабине «Лесника-МД» под кожухом спрятан бензиновый восьмиклапанный мотор ВАЗ-2123 мощностью 81 л. с. (128 Н. м.), агрегатированный с пятиступенчатой механической трансмиссией. Сейчас прорабатывается возможность установки и дизельного двигателя.
Базовая цена «Лесник-МД Север» с бензиновым агрегатом — 2 670 000 рублей. По привычным автомобильным меркам — немаленькая. Однако среди трехосных вездеходов этот ценник не выглядит космическим. Для сравнения: более массовый вездеход «ТРЭКОЛ-39294» обойдется в 3 700 000 рублей.