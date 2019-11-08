В Вологде сделали крутой вездеход по доступной цене

Вездеходы под маркой «Лесник» появились в России в 2009 году. Именно тогда собрали первый четырехколесный снегоболотоход. Затем начались испытания и доработки, а в 2012 году машину сертифицировали и стали выпускать серийно, нарабатывая опыт. Он и пригодился при создании очередной модели. На сей раз — трехосной.

В основе конструкции вездехода «Лесник-МД Север» — рама из стальных труб разного сечения, которые сваривают между собой. Получается некое подобие каркаса для гоночного автомобиля, который потом обшивают дюралюминиевыми листами. Изнутри корпус утеплен, все дверные и оконные проемы так же имеют уплотнения.

Длина машины — более шести метров, что позволяет с комфортом разместить целую ремонтную бригаду с оборудованием, а так же без проблем расположиться на ночлег.