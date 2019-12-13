Госдума вновь занялась отменой транспортного налога

В ходе пленарного заседания Государственной Думы, состоявшегося 12 декабря, был рассмотрен в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, подразумевающий полную отмену транспортного налога для автовладельцев. Его инициатором стала группа депутатов от фракции «Справедливая Россия».

Парламентарии отклонили законопроект, прислушавшись к отрицательному заключению, данному на него комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Члены последнего сочли, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ. Это, якобы, существенно ухудшит их финансовое положение и негативно повлияет на их финансовую самостоятельность.