Мошенники придумали опасный способ «развода» автомобилистов на трассе М4 «Дон»

Автовладелец Дмитрий Подадаев рассказал о вопиющем случае, произошедшем с ним на трассе М4 «Дон» несколько дней назад. Причем не где-то в волгоградских степях, а в непосредственной близости от Москвы — на 61-м километре шоссе.

Все произошло в ночь с 19 на 20 декабря. Было снежно, видимость далека от идеальной, и в таких условиях и на скорости около 100 км/ч кроссовер Дмитрия совершенно неожиданно для водителя врезается в какую-то железяку, стоящую прямо на проезжей части. Как она там появилась — непонятно, но в результате столкновения машина оказалась сильно повреждена и к дальнейшему самостоятельному движению не пригодна.

Но самое любопытное началось буквально через минуту после столкновения. Стоявший «на аварийке» (как рояль в кустах) в 200 метрах от места аварии эвакуатор в мгновение ока срывается с места и подлетает к разбитой машине. Пара граждан, выскочивших из его кабины, с ходу принимаются крайне настойчиво предлагать нашему герою услуги эвакуации и ремонта. Параллельно рассказывая «страшилки» о происходящих порой в этом месте криминальных происшествиях, уверяя, что ГИБДД на вызов не приедет, а любой другой эвакуатор, кроме их, доберется сюда не ранее утра.