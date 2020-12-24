Мошенники придумали опасный способ «развода» автомобилистов на трассе М4 «Дон»

Автовладелец Дмитрий Подадаев рассказал о вопиющем случае, произошедшем с ним на трассе М4 «Дон» несколько дней назад. Причем не где-то в волгоградских степях, а в непосредственной близости от Москвы — на 61-м километре шоссе.
Все произошло в ночь с 19 на 20 декабря. Было снежно, видимость далека от идеальной, и в таких условиях и на скорости около 100 км/ч кроссовер Дмитрия совершенно неожиданно для водителя врезается в какую-то железяку, стоящую прямо на проезжей части. Как она там появилась — непонятно, но в результате столкновения машина оказалась сильно повреждена и к дальнейшему самостоятельному движению не пригодна.
Но самое любопытное началось буквально через минуту после столкновения. Стоявший «на аварийке» (как рояль в кустах) в 200 метрах от места аварии эвакуатор в мгновение ока срывается с места и подлетает к разбитой машине. Пара граждан, выскочивших из его кабины, с ходу принимаются крайне настойчиво предлагать нашему герою услуги эвакуации и ремонта. Параллельно рассказывая «страшилки» о происходящих порой в этом месте криминальных происшествиях, уверяя, что ГИБДД на вызов не приедет, а любой другой эвакуатор, кроме их, доберется сюда не ранее утра.
По словам Дмитрия, когда настырным «спасателям» стало ясно, что спасаемые на их убеждения не повелись, в ход пошли угрозы и провокации. И только звонок в полицию вынудил навязчивых помогальщиков резко свернуть активность и отбыть восвояси.
ГИБДД, как выяснилось чуть позже, приезжать на это ДТП действительно отказалась. С формулировкой — «вам все равно никто ничего не выплатит». Зато эвакуатор, телефон которого был найден в интернете, приехал очень быстро.
Его водитель оказался в курсе деятельности «коллег», чуть ранее настойчиво обрабатывавших попавшего в аварию автовладельца. На словах он подтвердил, что эти лихие ребята уже давно подобным образом промышляют на участке М4. Но местную полицию это обстоятельство почему-то совершенно не беспокоит.
Подобного типа «разводы» автовладельцев на дороге, в принципе, не новость. Согласно типичному сценарию, авто мошенника равняется с движущейся машиной жертвы, знаками и жестикуляцией убеждают остановиться, а после этого незаметно имитируют поломку (например плескают масло под моторный отсек). Затем на сцене появляется эвакуатор, который отвозит совершенно исправную на самом деле машину в жульнический автотехцентр, где за ее «ремонт» выставляют счет на космическую сумму.
Но теперь мошенничество, похоже, вышло на качественно новый уровень. Расставлять препятствия на скоростной трассе тянет на что-то вроде терроризма. Ведь в результате наезда машины на такую ловушку может произойти нешуточное массовое ДТП с погибшими и раненными.
Понятно, что жуликов не интересуют чужие жизни и здоровье. Но полиция-то почему также спокойно на то дело смотрит? По принципу «вот когда убьют, тогда и приходите»? Или просто некие правоохранители имеют личную заинтересованность в процветании бандитского бизнеса на М4 «Дон», а потому старательно не замечают смертельно опасных художеств «рояля в кустах»?