«Синие ведерки» не поддержали идею арестовывать водителей за езду без ОСАГО

Все началось с облетевшей на прошлой неделе российские автомобильные СМИ новости. По сообщениям прессы, в Челябинской области сотрудник ДПС оформил на водителя протокол (800 рублей штрафа) за езду без ОСАГО. А после этого якобы предложил нарушителю подписать некий документ.

Согласно ему, в случае, если автовладелец повторно попадется полиции на езде без оформленного полиса, к нему будет применена статья 19.3 КоАП — «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В соответствии с ней, водителя можно отправить под админстративный арест на 15 суток.

Организация под названием «ОСАГО: общественная экспертиза» отреагировала на это событие, реальность которого никто из журналистов, судя по всему, так и не удосужился проверить. Она распространила пространный комментарий к произошедшему, полученный ею от координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова.

— Для людей, систематически намеренно не покупающих ОСАГО и тем самым подвергающих опасности других участников дорожного движения, арест на 15 суток — жесткое наказание и это будет серьезным фактором для того, чтобы наконец купить полис и больше не нарушать законы РФ. Такой подход к борьбе с водителями без ОСАГО — эффективная рабочая схема, — такие слова Шкуматова содержит пресс-релиз.

Редакция портала «АвтоВзгляд» связалась с самим активистом. По его словам, он действительно неоднократно комментировал по просьбе журналистов эту тему. При этом он высказывался за более широкое применение практики предупреждений, а не штрафных санкций со стороны сотрудников ГИБДД в отношении автомобилистов, которые ездят без полиса ОСАГО по забывчивости или из-за действий жуликов, подвизающихся в области страхования. По мнению Шкуматова, применять административные аресты за езду без обязательной страховки недопустимо.