«Синие ведерки» не поддержали идею арестовывать водителей за езду без ОСАГО

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Широкую огласку получила история с водителем, которого сотрудники ДПС решили наказать за езду без ОСАГО нестандартным образом. Член ОНФ, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал инициативу ГИБДД сажать водителей на 15 суток за это нарушение. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Все началось с облетевшей на прошлой неделе российские автомобильные СМИ новости. По сообщениям прессы, в Челябинской области сотрудник ДПС оформил на водителя протокол (800 рублей штрафа) за езду без ОСАГО. А после этого якобы предложил нарушителю подписать некий документ.

Согласно ему, в случае, если автовладелец повторно попадется полиции на езде без оформленного полиса, к нему будет применена статья 19.3 КоАП — «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В соответствии с ней, водителя можно отправить под админстративный арест на 15 суток.

Организация под названием «ОСАГО: общественная экспертиза» отреагировала на это событие, реальность которого никто из журналистов, судя по всему, так и не удосужился проверить. Она распространила пространный комментарий к произошедшему, полученный ею от координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова.

— Для людей, систематически намеренно не покупающих ОСАГО и тем самым подвергающих опасности других участников дорожного движения, арест на 15 суток — жесткое наказание и это будет серьезным фактором для того, чтобы наконец купить полис и больше не нарушать законы РФ. Такой подход к борьбе с водителями без ОСАГО — эффективная рабочая схема, — такие слова Шкуматова содержит пресс-релиз.

Редакция портала «АвтоВзгляд» связалась с самим активистом. По его словам, он действительно неоднократно комментировал по просьбе журналистов эту тему. При этом он высказывался за более широкое применение практики предупреждений, а не штрафных санкций со стороны сотрудников ГИБДД в отношении автомобилистов, которые ездят без полиса ОСАГО по забывчивости или из-за действий жуликов, подвизающихся в области страхования. По мнению Шкуматова, применять административные аресты за езду без обязательной страховки недопустимо.

штрафы, ПДД, КоАП, ОСАГО, ГИБДД
6 сентября 2021
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