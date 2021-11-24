Когда страховщики перестанут учитывать износ при выплатах по ОСАГО

По мнению господина Тарнавского, если у страховщиков получится уйти от такого атавизма, это станет революционным достижением, которого уже несколько лет ждет большинство российских автомобилистов. Впрочем, осуществить желание не так просто, как видится на первый взгляд.

«Если в результате проведения следующего этапа реформы ОСАГО страховщики перестанут учитывать износ при натуральном возмещении — это существенно увеличит привлекательность продукта для страхователей, но и одновременно, безусловно, повлияет на стоимость полисов», — отмечает депутат.

Впрочем, на сколько может подняться стоимость полисов в рамках последующей либерализации обязательной автогражданки и поднимется ли вообще: вопрос открытый. Вполне возможно, что для подавляющего большиснтва водителей цены останутся прежними!

При этом страховщики, наконец, получат возможность привлекать к натуральному регулированию огромное количество ремонтных организаций, тогда как сейчас работы выполняются достаточно узким кругом станций технического обслуживания.

Кстати, некоторое время назад Центробанк предложил дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО, что вызвало волну споров со стороны автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» решил уточнить, для каких водителей полисы скоро сильно подешевеют.