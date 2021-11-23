Возникнут ли трудности при регистрации в ГИБДД автомобиля с дилерскими «допами»

Поводом для паники стали сообщения некоторых изданий, которые цитировали вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра. Так, по собственной информации господина Хайцеэра, у владельцев новых автомобилей могут возникнуть серьезные проблемы при регистрации транспортного средства, так как мощные багажники, стальные обвесы и другой дилерский тюнинг обязательно вызовут вопросы со стороны инспекторов ГИБДД.

Напомним, что с этого года установка практически любого нештатного оборудования считается внесением изменений в конструкцию автомобиля. (И неважно, кто и где это оборудование монтировал…) Поэтому любой тюнинг необходимо регистрировать! Правда, чтобы оформить документы по новым правилам, придется отдать не меньше 100 000 рублей.

Впрочем, все эти «страшилки» оказались лишь домыслами. В ГИБДД уверяют, что за последнее время не получали жалоб на отказы в регистрации по причине установленных дилером «допов». А значит, продавцы в погоне за длинным рублем пока не решились навешивать на новыенькие машины откровенную «запрещенку».

При этом мы уже смирились, что дилеры предлагают нам и без того неприлично прибавившие в стоимости автомобили с дополнительным оборудованием, на котором, как уже было сказано, продавцы накручивают еще больше. Накрутки эти порой достигают невероятных размеров. Но не меньше автосалоны стали просить и за саму установку «допов».