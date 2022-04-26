Эксперты рассказали, как избежать краха системы ОСАГО

Фото: wp.com.
Некоторое время назад Центральный банк (ЦБ) РФ выступил с предложением разрешить страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО по ценам аналогов оригинальных запчастей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем это аукнется для автовладельцев в текущих реалиях.
Алексей Кованов

Сегодня при формировании средней цены запчастей в справочниках указывается стоимость как оригинальных, так и неоригинальных деталей. Вот только традиционный метод перестал быть актуальным из-за ухода многих иностранных брендов и роста стоимости автокомпонентов.

Объясним почему. Нынешняя методика расчета средней цены на запчасти учитывает цену только того «неоригинала», который стоит не меньше 30% от цены фирменной детали. Соответственно, выпадает множество аналогов, которые производятся на отечественном и китайском рынках.

В текущей ситуации, когда оригинальные запасные части либо недоступны, либо неоправданно дороги, важно опираться на цены их аналогов. Особенно, если производятся они на тех же заводах и по таким же стандартам качества.

Также предложение ЦБ РФ будет способствовать дальнейшему развитию отечественных производителей автозапчастей. Ведь иначе производимые ими неоригинальные детали вовсе нельзя будет использовать при ремонте автомобилей по ОСАГО.

— Поэтому, если предложение ЦБ РФ вступит в силу, ситуация перестанет больно бить по кошелькам наших граждан, — объясняет Петр Шкуматов, координатор движения «Синие Ведерки».

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26 апреля 2022
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