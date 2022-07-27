Почему россияне, ездившие без ОСАГО, вдруг начали оформлять полисы

Фото: АвтоВзгляд.
Согласно самой свежей статистике от Российского союза автостраховщиков (РСА), в июне договоров ОСАГО было оформлено на 10% больше, чем месяцем ранее (3,47 млн. и 3,15 млн. штук, соответственно). Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем может быть связан рост популярности «автогражданки».
Алексей Кованов

Как справедливо предполагает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, на фоне кризиса автозапчастей водители стали осознавать, что, став виновником ДТП, они не смогут покрыть убыток пострадавшего и вдобавок отремонтировать собственное авто.

- Поэтому сегодня даже ранее бывшие противники ОСАГО и те, кто отказывался страховать свою гражданскую ответственность вопреки законодательству РФ, пошли приобретать полисы, — отмечает г-н Шкуматов.

Также одним из решающих факторов стал запуск перестраховочного пула 20 апреля этого года. Он значительно повысил доступность ОСАГО, особенно — для регионов, где наблюдается высокая активность страховых мошенников.

По данным страховщиков, сегодня на поддельные «автогражданки» приходится 4% всех действующих полисов ОСАГО. Но это официальная статистика, включающая лишь «раскрытые преступления». А сколько водителей ездит с фиктивными документами, даже не подозревая об этом?

Очевидно, что процент «левых» полисов значительно выше, и нарваться на мошенников рискует огромное количество автовладельцев. Но как же защитить себя от них? Ответ на этот вопрос нашел портал «АвтоВзгляд».

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27 июля 2022
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