Для чего нужны странные разноформенные отверстия на свежеуложенном дорожном асфальте

Что за отверстия сверлят в асфальте, который только что уложили? Жизненная необходимость или же намеренная диверсия, чтобы в нем быстрее появлялись ямы, и грянул новый денежный заказ на перекладку асфальта? Или для чего еще их оставляют не заделанными? Что ж, если есть вопросы, то есть на них и ответы.

Начнем с того, что круглые отверстия или продолговатые полоски называются керны. А их предназначение весьма важно в процессе укладки нового асфальта. Все дело в том, то таким образом дорожники следят за качеством укладки полотна дороги — керны после вырубки отправляются прямиком в лабораторию для изучения толщины и качества материала.

Прямоугольные керны нарезают специальным инструментом для нарезки швов. А круглые отверстия остаются от керноотборника, который нарезает асфальт небольшими цилиндрами.

Как правило, керны высверливают в первые трое суток после того, как был уложен асфальт — когда он горячий и теплый, и уже укатан катком. Пробы из холодного дорожного полотна изымают через 15—30 суток. В зависимости от покрытия и состава асфальта варьируется и диаметр вырубок. Так, например, при укладке песчаного асфальтобетона диаметр керна должен составлять не менее 50 мм. Если асфальт мелкозернистый, то 70 мм. Для крупнозернистой дороги — все 100 мм.