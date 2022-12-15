Идиотизм: автовладельцы поддержали идею ремонта машин по ОСАГО «бэушными» запчастями

Фото: АвтоВзгляд
Не удивляйтесь, но целых 69% российских автовладельцев поддерживают использование подержанных запчастей при ремонте своих транспортных средств по страховке! Во всяком случае, об этом говорят итоги опроса, инициированного проектом «ОСАГО: общественная экспертиза».
Лика Затворная

​Что ж, решайте сами: то ли народ сошел с ума, одобрив получение машин после ДТП со старыми деталями, то ли проведенное лоббистами страховых компаний исследование — фейковое. Как бы то ни было, а чинить наши машины по ОСАГО в 2023 году действительно готовятся начать подержанными запасными частями. К тому же, увеличатся и сроки ремонта.

Согласно результатам опроса, лишь 8% респондентов выступили категорически против подобных мер, а 9% — «скорее не поддержали». Впрочем, 14% россиян, принявших участие в исследовании, и вовсе воздержались.

Эксперты от страховщиков заявляют, что восстановление машин старыми деталями не должно отражаться на безопасности автомобилей. Но теория, как мы знаем, далеко не всегда срабатывает на практике.

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15 декабря 2022
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