Страховщики продолжают откровенно наживаться на резком подорожании автозапчастей

— В среднем рост стоимости в справочнике от 19 декабря, по сравнению со справочником от 19 марта, составил 27,7%. Таким образом, сегодня мы находимся, фактически, на уровне цен на запчасти, сложившимся в апреле-июне 2022 года после введения экономических санкций и ухода из России крупнейших автопроизводителей, — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

По его данным, фары для Nissan и Mitsubishi в среднем подорожали в два раза, а для некоторых моделей скачок цен оказался троекратным. РСА также отметил резкий рост стоимости бамперов, дверей и прочего. Уфимцев привел несколько конкретных примеров взлетевших цен на запчасти: дверь Audi —186 000 рублей (+59%); передний бампер LADA — 15 800 рублей (+100%); передняя фара Hyundai — 138 500 рублей (+91%); дверь багажного отсека Kia — 80 2000 рублей (+50%).

Напомним, что ранее РСА отчитался о суммарной величине компенсаций ущерба пострадавшим в ДТП в рамках ОСАГО за 9 месяцев 2022 года. Оказалось, что она осталась на прошлогоднем уровне в 113,7 млрд. рублей. При том, что запчасти в 2021 году стоили гораздо дешевле, чем сейчас. Параллельно выяснилось, что страховщики нарастили свою девятимесячную выручку от продажи полисов ОСАГО с 173,1 млрд. рублей в прошлом году до 193,9 млрд. рублей в 2022-ом.

Таким образом, РСА в очередной раз с цифрами на руках доказал, что страховые компании массово и систематически не возмещают гражданам того, что тем положено в рамках ОСАГО. Характерно, что это системное беззаконие не вызывает даже праздного любопытства ни у регулятора страхового рынка — Центробанка, ни у многочисленных российских правоохранительных органов.