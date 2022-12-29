Когда страховщикам разрешат ремонтировать машины по ОСАГО запчастями с авторазборок

— Чтобы использовать б/у запчасти, придется подготовить нормативные документы и требования, это займет как минимум три-шесть месяцев. Мы скоро обратимся к администрации Приморского края, где как раз наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах. Этот проект может стартовать уже в I квартале 2023 года. Мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год, — заявил Уфимцев.

Правда, глава РСА не уточнил, на основании каких федеральных актов заработает его «приморский пилот». А ведь без внесения изменений в законодательство об ОСАГО любой гражданин, автомобиль которого отремонтируют с использованием запчастей с «авторазборки», легко и непринужденно отсудит за это у страховой компании немалую компенсацию.

Заметим, что если страховщикам все-таки разрешат использовать «бэушные» запчасти для ремонта, то они немедленно начнут применять их и в тех случаях, когда можно было бы обойтись доступными новыми — чтобы снизить свои затраты. А зная степень цинизма и алчности российских компаний, не сомневаемся, что описанную практику моментально введут по всей стране при восстановлении не только «праворулек», а вообще любых машин.

К слову сказать, помимо прочего, Уфимцев в очередной раз выступил за увеличение установленного законом предельного срока ремонта по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней, сообщают «Известия».