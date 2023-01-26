Страховщики категорически отказываются ремонтировать машины по ОСАГО

Для начала напомним, что страховщикам крайне не выгодно, чтобы автомобиль в рамках ОСАГО чинили в сервисе. Поскольку денежная выплата позволяет не доплатить гражданину до 50% положенной по закону суммы под предлогом «износа» разбитого т/с. В связи с этим лоббисты из ВСС предлагают ЦБ разрешить страховой компании отказывать автовладельцам в ремонте, если у нее нет договоров с СТО в рамках «автогражданки». По факту, страховщики и сейчас не ремонтируют машины пострадавших, ссылаясь на отсутствие этих самых договоров, несмотря на незаконность такой практики. А теперь еще и просят ЦБ узаконить ее.

Также предлагается лишить водителя права выбора автосервиса при ремонте: страховые желают принудительно направлять машины клиентов в «свои» мастерские. В результате «возмещать ущерб ремонтом» будут там, где это делают максимально дешево, а не там, где качественно. После такого «восстановления» автомобиль придется чинить заново, но уже за счет владельца. Кроме того, страховщики хотят получить право устанавливать для пострадавшего срок, в который тот обязан предоставить свою побитую «ласточку» на ремонт. Не уложился? Получи свое грошовое возмещение деньгами с учетом «износа», разумеется.

Ну и, понятное дело, не обошлось без стандартных требований: разрешить ремонтировать машины запчастями с ближайшей автосвалки и удлинить установленный законом срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней. В случае одобрения этих инициатив обязательная автостраховка окончательно превратится в извращенный налог, собираемый в пользу страховщиков с миллионов автовладельцев.