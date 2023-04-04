Правительство собирается повысить штраф за отсутствие ОСАГО до 5000 рублей

— Ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа до экономически разумного уровня… Это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, должно быть не меньше 5000. Если человек за каждую камеру будет платить по 800 рублей, я думаю, штрафы можно и не повышать, — высказался господин Моисеев в Совете Федерации.

«Штраф экономически разумного уровня» — это вообще крутой термин, ничего не скажешь. Особенно применительно к ОСАГО, которое уже давно стараниями лоббистов и чиновников превратилась из собственно страхования в бизнес, по прибыльности соперничающий, пожалуй, только торговле наркотиками и оружием.

Судите сами: по данным Центробанка страховщики собрали с автовладельцев за 2022 год 273 млрд. рублей, а возместили им ущерб лишь на 150 млрд. Оставили себе 123 млрд. — 40% выручки. Хотя по закону имеют право класть в свой карман для покрытия «расходов на ведение дел» лишь 20% от сбранного. Но 40% — это в среднем. Некоторые страховые компании в прошлом году умудрились получить выручку от ОСАГО в 60—65% от собранного!

И при этом представители страхового лобби не устают нагло ныть, что, мол, многие автовладельцы не покупают полисы, а потому заслуживают самых жестоких увеличенных штрафов. Действительно: они же тем самым покушаются на святое — на прибыль страхового воротилы!