Правительство собирается повысить штраф за отсутствие ОСАГО до 5000 рублей

— Ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа до экономически разумного уровня… Это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, должно быть не меньше 5000. Если человек за каждую камеру будет платить по 800 рублей, я думаю, штрафы можно и не повышать, — высказался господин Моисеев в Совете Федерации.
«Штраф экономически разумного уровня» — это вообще крутой термин, ничего не скажешь. Особенно применительно к ОСАГО, которое уже давно стараниями лоббистов и чиновников превратилась из собственно страхования в бизнес, по прибыльности соперничающий, пожалуй, только торговле наркотиками и оружием.
Судите сами: по данным Центробанка страховщики собрали с автовладельцев за 2022 год 273 млрд. рублей, а возместили им ущерб лишь на 150 млрд. Оставили себе 123 млрд. — 40% выручки. Хотя по закону имеют право класть в свой карман для покрытия «расходов на ведение дел» лишь 20% от сбранного. Но 40% — это в среднем. Некоторые страховые компании в прошлом году умудрились получить выручку от ОСАГО в 60—65% от собранного!
И при этом представители страхового лобби не устают нагло ныть, что, мол, многие автовладельцы не покупают полисы, а потому заслуживают самых жестоких увеличенных штрафов. Действительно: они же тем самым покушаются на святое — на прибыль страхового воротилы!
То есть «каких-то» 123 млрд. в год, утекающих в карман каких-то бизнесменов под угрозой 800-рублевого штрафа, этим господам мало? Им подавай увеличение наказания до 5000 рублей (более чем в 6 раз!) и подключение к этому делу еще и камер ГИБДД. Задействуем карательную машину государства, чтобы заставить «неплательщиков» нести свои кровные в карман частника-бизнесмена? Классный план! Оригинальный такой…
Особый цинизм тут еще и в том, что прикрываются страховые лоббисты (и минфиновский Моисеев, как выясняется) лозунгами о справедливости. Мол, не застрахованный виновник аварии якобы лишает возмещения потерпевшего. Ну да. А если виновник застрахован по ОСАГО, жертву ДТП оставит без возмещения уже сам страховщик. Схема отработана: сначала всеми правдами и неправдами будет занижена оценка стоимости ремонта пострадавшей машины. «Не заметят», к примеру, половину повреждений, а вместо нормальных запчастей в смету восстановительного ремонта впишут самый дешевый «китай».
А потом учтут процент «износа» автомобиля — если он не совсем новый. В итоге пострадавшему автовладельцу выплатят, в лучшем случае, вдвое меньше, чем реально требуется для восстановления ТС.
Ах, тебе что-то не нравится, уважаемый автовладелец? Тогда иди «на три буквы» — то есть в суд. Но только сначала прорвись через «бастион» финансового омбудсмена, который поставлен государством вроде как защищать твои права. На практике же большую часть жалоб автовладельцев на страховщиков эта инстанция оставляет неудовлетворенной.
Недоплатил тебе страховщик и пришлось вложить кучу собственных денег в восстановление машины? Это нормально, автовладелец, все по закону! Так считают Алексей Моисеев со товарищи. А потом они же на голубом глазу возмущаются: и почему это неблагодарный электорат не покупает ОСАГО, считая его бесполезной тратой денег?
Портал «АвтоВзгляд» сумел раскрыть эту страшную тайну! Чтобы люди покупали полисы, страховым компаниям достаточно всего лишь по-честному возмещать им ущерб. Не «ныкать по карманам» по 60% выручки от продажи ОСАГО, а пускать ее на ремонт машин клиентов, пострадавших в ДТП . Только и всего. Можете не благодарить за эту секретную методику восстановления изначального смысла «автогражданки». Пользуйтесь ею, пожалуйста.