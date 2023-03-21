Как отличаются требования и выплаты по ОСАГО в России и других странах

По сведениям Российского союза автостраховщиков, в минувшем году 31% от общего числа водителей получили максимальную 54-процентную скидку за безаварийную езду по коэффициенту «бонус-малус» при оформлении полиса ОСАГО. Если в абсолютных цифрах, то речь идет о более 15,4 млн. человек. Да, дисконты наши соотечественники любят. Тем более, что многие из них до сих пор надеются и верят, что страховщики помогут возместить убытки в ходе ДТП. Что ж, надежда умирает последней.

Напомним, что страховые судорожно лоббируют идею ремонтировать транспортные средства «бэушными» запчастями, маскируя подобную новацию под дефицит комплектующих и кузовных панелей. А за что, спрашивается, должен платить автовладелец? За то, что в его новенькую иномарку после аварии поставят старенькие детали? Перспектива, мягко говоря, удручающая. Причем наряду с повышением стоимости полисов, страховщики хотят увеличить и сроки ремонта, задорого превращая водителей в пешеходов. Эволюция!

Не зря, видимо, автомобилисты, особенно в регионах, стали массово отказываться от покупки полиса ОСАГО, все откровеннее напоминающего бестолковый клочок бумаги. Даже туалетная, и та несет больше пользы своим «юзерам».