Как отличаются требования и выплаты по ОСАГО в России и других странах

По сведениям Российского союза автостраховщиков, в минувшем году 31% от общего числа водителей получили максимальную 54-процентную скидку за безаварийную езду по коэффициенту «бонус-малус» при оформлении полиса ОСАГО. Если в абсолютных цифрах, то речь идет о более 15,4 млн. человек. Да, дисконты наши соотечественники любят. Тем более, что многие из них до сих пор надеются и верят, что страховщики помогут возместить убытки в ходе ДТП. Что ж, надежда умирает последней.
Напомним, что страховые судорожно лоббируют идею ремонтировать транспортные средства «бэушными» запчастями, маскируя подобную новацию под дефицит комплектующих и кузовных панелей. А за что, спрашивается, должен платить автовладелец? За то, что в его новенькую иномарку после аварии поставят старенькие детали? Перспектива, мягко говоря, удручающая. Причем наряду с повышением стоимости полисов, страховщики хотят увеличить и сроки ремонта, задорого превращая водителей в пешеходов. Эволюция!
Не зря, видимо, автомобилисты, особенно в регионах, стали массово отказываться от покупки полиса ОСАГО, все откровеннее напоминающего бестолковый клочок бумаги. Даже туалетная, и та несет больше пользы своим «юзерам».
Между тем, на дорогах страны готовится массовое внедрение камер фиксации нарушений, способных выявлять водителей, не имеющих «автогражданки». Если сегодня, попавшись ГИБДД, штраф составит 800 рублей, то после проезда под каждым «всевидящим оком» квитанций наберется столько, что проще и выгоднее купить пресловутый страховой документ (хотя пока обещают наказывать за это нарушение только один раз в сутки). Вот и получается, что с нас опять только требуют, взамен фактически ничего не предоставляя. Пожалуй, лишь за редким исключением.
А вот, к примеру, в Норвегии вместо страховщиков виновники ДТП платят большую часть ущерба потерпевшей стороне с целью экономии на покупке своего следующего полиса. Иными словами, потраченные средства идут в зачет будущего документа. Факт: в одной из самых дорогих стран Европы подобная практика довольно актуальна. Дисконт аборигенам положен и за безаварийное управление транспортным средством.
В Финляндии тоже предусмотрены бонусы за безаварийность. А еще на стоимость полиса влияет отсутствие или наличие в автомобиле дополнительных средств безопасности. Скажем, умных электронных ассистентов, защищающих водителя и пассажиров от ДТП.
А вот в США учитывается не только марка, пробег и возраст транспортного средства, но и район, где в большинстве своем паркуется автомобиль для ночной стоянки. Как известно, в некоторых из них из-за разгула уличной преступности оставлять машину попросту небезопасно.
Кроме того, американские страховщики вправе отказать водителю в предоставлении полиса, если шофер регулярно попадает в аварии. Последнего вносят в категорию так называемого высокого риска, и среди брокеров, готовых взять на себя пободную ответственность, будут те, кто попросит за полис сумму, в несколько раз превышающую ценник среднестатистического договора.
В Китае «автогражданка» в случае безаварийного вождения ежегодно теряет 10% от стоимости, хотя и не превышает 30%. А японцы и вовсе возмещают ущерб лишь в ситуациях, когда в ДТП был нанесен вред здоровью или жизни людей. Но главное, что в любой из стран страховщики исправно делают свою работу, не пиная водителей, как футбольный мяч. Есть прецедент — страховка все покроет. Вот бы и нам такое. Но мечтать, как говорится, не вредно.