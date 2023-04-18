Госдума разрешила покупать полис ОСАГО на 1 месяц

В законе об ОСАГО появится изменение, значительно сокращающее минимально возможный срок действия полиса обязательного автострахования. В пункт первый статьи 10 этого закона вносится простая поправка. Фраза «срок действия договора обязательного страхования составляет один год» будет звучать: «срок действия договора обязательного страхования составляет от одного месяца до одного года». Таким образом автовладельцам и страховщикам дается возможность оформлять ОСАГО практически на любой разумный срок.

Правительство и профильный комитет Госдумы в свое время поддержали законопроект. Несмотря на то, что страховое лобби в лице спикеров из Российского союза автостраховщиков, как водится, заспамило СМИ и всех причастных к обсуждению законопроекта оценками, оспаривающими ценность новеллы. Тем не менее, Госдума поддержала ее в первом чтении. Это не означает, что автомобилисты России вот-вот автоматически получат возможность приобретать страховку на удобный для себя срок, а не идти на поводу у страховщиков.

Практика показывает, что некоторые законопроекты, пройдя первое чтение, «подвисают» в Госдуме без дальнейшего движения на годы. Кроме того, в ходе подготовки ко второму чтению законопроект может порой измениться до неузнаваемости. Или из него будет выхолощена первоначальная суть — усилиями лоббистов. Портал «АвтоВзгляд» намерен отслеживать дальнейшую судьбу поправок о введении «месячного» полиса ОСАГО в России.