Российский полис ОСАГО будет действовать и в Белоруссии

Оказывается, сейчас в Витебске проходит заседание Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. Мало понятное для большинства автовладельцев мероприятие ознаменовалось принятием модельного закона по унификации законодательства об ОСАГО в России и Белоруссии — акта с длинным названием «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства».

Благодаря этому решению у отечественных автомобилистов появится возможность перемещаться по сопредельной территории с тем же полисом, что и по России. Сейчас для этого требуется отдельно оформлять так называемую зеленую карту — аналог нашего ОСАГО для поездки за рубеж. Принятие модельного закона открывает возможность для параллельного внесения изменений в законодательство обеих стран в области обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев РФ и РБ.

– После создания новой системы у водителей появится возможность приобретать полис, действующий на всей территории Союзного государства и предусматривающий покрытие страховых случаев в соответствии с законами страны, где произошло ДТП, — заявил председатель комиссии по регламенту Госдумы депутат Виктор Пинский.