ОСАГО на день: очередной «развод» или действительно выгодное предложение

В начале августа с подачи группы депутатов от ЛДПР Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон «Об ОСАГО», позволяющие заключать договоры страхования гражданской ответственности автовладельцев двух типов — краткосрочный и долгосрочный. Рамки действия первого — от 1 дня до 3 месяцев, второго — от 3 месяцев до года. Новые положения начинают действовать с 1 марта 2024 года. Так что оформить «автогражданку» на минимальный срок можно будет уже весной.
Ныне действующий договор и правда довольно неуклюжий, даже если не брать в расчет вопрос тарификации и применения коэффициентов. Сегодня полис ОСАГО чаще всего можно купить на год. И только внутри этого срока выбрать период действия договора. Вариантов немного: 3, 6, 9 или 12 месяцев. А поскольку ОСАГО — дело подневольное, нашего с вами недовольства тарифами страховщики будто бы не замечают. А куда они, мол, денутся?
Да никуда, покупаем и почти не ропщем. Причем стоимость полисов с укороченным действием по некоторым принципам напоминает рыночную торговлю. Чем больше дней оплачиваешь, тем дешевле в итоге оказывается каждый из них. Договор с ограничением действия «автогражданки» в рамках трех месяцев выходит самым невыгодным для клиента. И никакие арифметические пропорции, как могло бы подуматься, тут не работают.
Впрочем, и у нынешнего закона остается в запасе немного гибкости. Договор страхования в любой момент можно прервать. Тогда страховщик обязан вернуть деньги за неиспользованные дни. Но и в этом случае справедливой математической цены вы не получите. Бизнесмены от страхования всегда прикрыты мудреными словами — «тарификация» и «коэффициенты».
Есть, правда, сегодня возможность застраховать водителя только что купленной машины, чтобы тот смог добраться на ней от продавца к месту регистрации. Такой полис ОСАГО можно оформить на срок от пяти дней. Либо, чтобы проехать по России на автомобиле с иностранными номерами, можно приобрести транзитный ОСАГО на срок не более 20 дней. Но это уже специализированные частности, цены на которые, впрочем, тоже многим не кажутся справедливыми.
Пожалуй, все. Других законных возможностей на сегодня нет. Вот и выходит, что тем, кто использует автомобиль ограниченное время, оказывается выгоднее вместо приобретения недешевого полиса отказаться от страховки вообще, оставляя риск попасть в ДТП на собственных совести и кошельке. В контексте общих трат штраф в 800 рублей за отсутствие «автогражданки» — нынче не такая уж и серьезная кара. Если поймают…
Любопытно, что новые положения в законе разрабатывались из сугубо практических соображений, преисполненных, как говорят сами депутаты — авторы инициативы, чувства справедливости. Законотворцы полагали, что ныне действующие ограничения по ОСАГО приводят только к удорожанию полисов. Ведь существует практика, например, страхования жизни или здоровья, позволяющая заключать договор даже на 1 день. Чем «автогражданка» хуже?
Но вышло, что вышло. Весной, когда закон вступит в силу, нам предстоит увидеть, где страховщики подстелили себе соломки. И сколько той соломки окажется. В рублях. А пока нам известно немного. Начало действия краткосрочной «автогражданки» будет отложенным: полис ОСАГО вступит в силу не ранее чем через три дня после покупки, если иное не прописано в конкретном договоре. Эта норма необходима, чтобы избежать мошенничества — чтобы ОСАГО не покупали сразу после ДТП и не оформляли по нему компенсацию.
Продлить краткосрочный ОСАГО до годового будет нельзя. То же касается и обратного: годовой договор нельзя превратить в краткосрочный. Сразу закрадывается мысль о разных подходах к тарификации, о которой нам пока не говорят. Точный механизм не установлен. Однако уже ясно, что при расчете применят понижающий коэффициент, значение которого, опять же, тайна великая. Страховщики подумают, согласуют его с ЦБ РФ и лишь потом объявят нам. Однако в любом случае за полис на день не попросят 1/365 от стоимости годового, а на месяц — 1/12. Расчет будет сложнее, а полис, разумеется, дороже.
Интересантов нововведений может оказаться немало. Краткосрочное ОСАГО выгодно тем, кто пользуется машиной только в определенный сезон. Например, дачники-пенсионеры, которые ездят только летом. Сами страховщики чаще называют самозанятых таксистов — тех, что сезонно используют личное авто в качестве таксомотора. «Краткосрочка», возможно, подойдет тем, кто вскоре собирается продавать ТС. Словом, сгодится для всех, кто пользуется автомобилем три месяца в году и меньше.
Видится и еще ряд моментов, из-за которых «краткосрочку» будут покупать намного охотнее те, кто сейчас полису предпочитает штраф. Во-первых, это дорожные камеры, которые вот-вот начнут рассылать в массовом порядке «билетики счастья» за отсутствие полиса ОСАГО. А во-вторых, власти прорабатывают возможность двойных штрафов. Так, если незастрахованный водитель попадется на превышении скорости, ему прилетят сразу два постановления: одно за основное нарушение и второе за езду без полиса. Обсуждение карательной инициативы проходит с участием МВД и Российского союза автостраховщиков, а ЦБ координирует процесс. Так что вы наверняка понимаете, чем все закончится…