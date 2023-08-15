ОСАГО на день: очередной «развод» или действительно выгодное предложение

Да никуда, покупаем и почти не ропщем. Причем стоимость полисов с укороченным действием по некоторым принципам напоминает рыночную торговлю. Чем больше дней оплачиваешь, тем дешевле в итоге оказывается каждый из них. Договор с ограничением действия «автогражданки» в рамках трех месяцев выходит самым невыгодным для клиента. И никакие арифметические пропорции, как могло бы подуматься, тут не работают.

Впрочем, и у нынешнего закона остается в запасе немного гибкости. Договор страхования в любой момент можно прервать. Тогда страховщик обязан вернуть деньги за неиспользованные дни. Но и в этом случае справедливой математической цены вы не получите. Бизнесмены от страхования всегда прикрыты мудреными словами — «тарификация» и «коэффициенты».

Есть, правда, сегодня возможность застраховать водителя только что купленной машины, чтобы тот смог добраться на ней от продавца к месту регистрации. Такой полис ОСАГО можно оформить на срок от пяти дней. Либо, чтобы проехать по России на автомобиле с иностранными номерами, можно приобрести транзитный ОСАГО на срок не более 20 дней. Но это уже специализированные частности, цены на которые, впрочем, тоже многим не кажутся справедливыми.