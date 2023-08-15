ОСАГО на день: очередной «развод» или действительно выгодное предложение

Фото: freepik.com
По новому закону полис ОСАГО можно будет оформлять на срок от одного дня. Как это работает? Кому окажется выгодно? И сколько страховщики попросят за краткосрочную «автогражданку»? Ответы на эти и другие вопросы — в материале портала «АвтоВзгляд».
Илья Фишер

В начале августа с подачи группы депутатов от ЛДПР Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон «Об ОСАГО», позволяющие заключать договоры страхования гражданской ответственности автовладельцев двух типов — краткосрочный и долгосрочный. Рамки действия первого — от 1 дня до 3 месяцев, второго — от 3 месяцев до года. Новые положения начинают действовать с 1 марта 2024 года. Так что оформить «автогражданку» на минимальный срок можно будет уже весной.

Ныне действующий договор и правда довольно неуклюжий, даже если не брать в расчет вопрос тарификации и применения коэффициентов. Сегодня полис ОСАГО чаще всего можно купить на год. И только внутри этого срока выбрать период действия договора. Вариантов немного: 3, 6, 9 или 12 месяцев. А поскольку ОСАГО — дело подневольное, нашего с вами недовольства тарифами страховщики будто бы не замечают. А куда они, мол, денутся?

Фото: freepik.com

Да никуда, покупаем и почти не ропщем. Причем стоимость полисов с укороченным действием по некоторым принципам напоминает рыночную торговлю. Чем больше дней оплачиваешь, тем дешевле в итоге оказывается каждый из них. Договор с ограничением действия «автогражданки» в рамках трех месяцев выходит самым невыгодным для клиента. И никакие арифметические пропорции, как могло бы подуматься, тут не работают.

Впрочем, и у нынешнего закона остается в запасе немного гибкости. Договор страхования в любой момент можно прервать. Тогда страховщик обязан вернуть деньги за неиспользованные дни. Но и в этом случае справедливой математической цены вы не получите. Бизнесмены от страхования всегда прикрыты мудреными словами — «тарификация» и «коэффициенты».

Есть, правда, сегодня возможность застраховать водителя только что купленной машины, чтобы тот смог добраться на ней от продавца к месту регистрации. Такой полис ОСАГО можно оформить на срок от пяти дней. Либо, чтобы проехать по России на автомобиле с иностранными номерами, можно приобрести транзитный ОСАГО на срок не более 20 дней. Но это уже специализированные частности, цены на которые, впрочем, тоже многим не кажутся справедливыми.

Фото: freepik.com

Пожалуй, все. Других законных возможностей на сегодня нет. Вот и выходит, что тем, кто использует автомобиль ограниченное время, оказывается выгоднее вместо приобретения недешевого полиса отказаться от страховки вообще, оставляя риск попасть в ДТП на собственных совести и кошельке. В контексте общих трат штраф в 800 рублей за отсутствие «автогражданки» — нынче не такая уж и серьезная кара. Если поймают…

Любопытно, что новые положения в законе разрабатывались из сугубо практических соображений, преисполненных, как говорят сами депутаты — авторы инициативы, чувства справедливости. Законотворцы полагали, что ныне действующие ограничения по ОСАГО приводят только к удорожанию полисов. Ведь существует практика, например, страхования жизни или здоровья, позволяющая заключать договор даже на 1 день. Чем «автогражданка» хуже?

Но вышло, что вышло. Весной, когда закон вступит в силу, нам предстоит увидеть, где страховщики подстелили себе соломки. И сколько той соломки окажется. В рублях. А пока нам известно немного. Начало действия краткосрочной «автогражданки» будет отложенным: полис ОСАГО вступит в силу не ранее чем через три дня после покупки, если иное не прописано в конкретном договоре. Эта норма необходима, чтобы избежать мошенничества — чтобы ОСАГО не покупали сразу после ДТП и не оформляли по нему компенсацию.

Фото: freepik.com

Продлить краткосрочный ОСАГО до годового будет нельзя. То же касается и обратного: годовой договор нельзя превратить в краткосрочный. Сразу закрадывается мысль о разных подходах к тарификации, о которой нам пока не говорят. Точный механизм не установлен. Однако уже ясно, что при расчете применят понижающий коэффициент, значение которого, опять же, тайна великая. Страховщики подумают, согласуют его с ЦБ РФ и лишь потом объявят нам. Однако в любом случае за полис на день не попросят 1/365 от стоимости годового, а на месяц — 1/12. Расчет будет сложнее, а полис, разумеется, дороже.

Интересантов нововведений может оказаться немало. Краткосрочное ОСАГО выгодно тем, кто пользуется машиной только в определенный сезон. Например, дачники-пенсионеры, которые ездят только летом. Сами страховщики чаще называют самозанятых таксистов — тех, что сезонно используют личное авто в качестве таксомотора. «Краткосрочка», возможно, подойдет тем, кто вскоре собирается продавать ТС. Словом, сгодится для всех, кто пользуется автомобилем три месяца в году и меньше.

Видится и еще ряд моментов, из-за которых «краткосрочку» будут покупать намного охотнее те, кто сейчас полису предпочитает штраф. Во-первых, это дорожные камеры, которые вот-вот начнут рассылать в массовом порядке «билетики счастья» за отсутствие полиса ОСАГО. А во-вторых, власти прорабатывают возможность двойных штрафов. Так, если незастрахованный водитель попадется на превышении скорости, ему прилетят сразу два постановления: одно за основное нарушение и второе за езду без полиса. Обсуждение карательной инициативы проходит с участием МВД и Российского союза автостраховщиков, а ЦБ координирует процесс. Так что вы наверняка понимаете, чем все закончится…

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15 августа 2023
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