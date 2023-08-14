Когда сотрудник ГИБДД может придраться к «потеющему» маслом мотору

Сценарий полицейского беспредела, о котором пойдет речь, выглядит примитивным и надуманным лишь при взгляде на ситуацию со стороны, с «дивана». Оказавшись в подобной ситуации где-нибудь на загородном шоссе вдали от цивилизации да еще в чужом регионе, большинство скептиков-теоретиков начинают блеять, юлить перед наглым разводилой в погонах и совать ему в руки денежку — лишь бы только отпустил! Происходит это так.
На пустынной дороге дежурит наряд ДПС. Проверяет документы у водителей проезжающих машин. Среди них выбирают легковушку не очень новую, лет пяти от роду и больше. Лучше — если это будет подержанный немецкий «премиум». Или большой «американец». Что дает надежду на встречу с управляющим им человеком с достатком.
Для начала полицейские далеко не сразу подходят к остановленному ТС, неторопливо занимаясь ранее остановленными машинами. И только максимально потянув время, сотрудник направляется к потенциальной жертве «развода». Приближаясь к ней, он внимательно смотрит на землю под остановленным автомобилем — вдруг за время короткой остановки из мотора успело капнуть масло!
Характерный след на земле позволит ему сразу перейти к «обработке» водителя по существу. Когда же там все сухо, при проверке документов у полицейского якобы возникают некие подозрения в правильности данных, указанных в СТС. Или (как вариант) служивый решает убедиться, что лампы головного света в автомобиле действительно штатные. В любом случае цель подобных маневров патрульного — вынудить водителя поднять капот.
А там инспектор будет внимательнейшим образом высматривать на поверхности двигателя любые следы масла: либо «потеющую» прокладку, либо потеки из-за неработающей вентиляции картера. Дел в том, что имеется такой документ, как «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС».
А в нем — среди прочих пунктов, требующих отправить машину на прикол — есть и говорящий о нарушении «герметичности уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха».
А еще там присутствует строка о «нарушении герметичности системы вентиляции картера». То есть малейший потек на моторе формально позволяет составить протокол по части первой статьи 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена»). Он будет стоить водителю всего 500 рублей штрафа. Мелочь. Но параллельно можно выписать «терпиле» требование об отправке авто на прикол до устранения неисправности. Если гражданин не выполнит его — окажется под угрозой отправиться на 15 суток под арест.
Заменить «потеющую» маслом прокладку в двигателе прямо на месте остановки по силу исчезающе малому числу автомобилистов. Вызванивать эвакуатор, который мог бы доставить якобы жутко сломанную машину к квалифицированным сервисменам из той тьму-таракани, где произошла встреча с хитроумным правоохранителем, чаще всего оказывается делом затруднительным и долгим.
Подобные мысли, как правило, мгновенно проносятся в голове попавшего под такого рода полицейский прессинг водителя и он с радостью жертвует толику своих денег в «фонд помощи бедствующих детей» собеседника в погонах. Схема простая, элегантная и практически безотказная — если прочувствовать ее на собственной шкуре.