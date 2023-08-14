Когда сотрудник ГИБДД может придраться к «потеющему» маслом мотору

Сценарий полицейского беспредела, о котором пойдет речь, выглядит примитивным и надуманным лишь при взгляде на ситуацию со стороны, с «дивана». Оказавшись в подобной ситуации где-нибудь на загородном шоссе вдали от цивилизации да еще в чужом регионе, большинство скептиков-теоретиков начинают блеять, юлить перед наглым разводилой в погонах и совать ему в руки денежку — лишь бы только отпустил! Происходит это так.

На пустынной дороге дежурит наряд ДПС. Проверяет документы у водителей проезжающих машин. Среди них выбирают легковушку не очень новую, лет пяти от роду и больше. Лучше — если это будет подержанный немецкий «премиум». Или большой «американец». Что дает надежду на встречу с управляющим им человеком с достатком.

Для начала полицейские далеко не сразу подходят к остановленному ТС, неторопливо занимаясь ранее остановленными машинами. И только максимально потянув время, сотрудник направляется к потенциальной жертве «развода». Приближаясь к ней, он внимательно смотрит на землю под остановленным автомобилем — вдруг за время короткой остановки из мотора успело капнуть масло!