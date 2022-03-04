Почему из-за украинских событий ОСАГО становится бесполезной бумажкой

По оценкам экспертов портала «АвтоВзгляд», уже через месяц-другой российские автомобилисты в полной мере прочувствуют последствия украинского кризиса еще и с точки зрения обязательного страхования гражданской ответственности.
Всего неделя прошла с момента начала операции на Украине, а на российском рынке произошло чудовищное по своему масштабу подорожание автозапчастей: отчасти из-за обрушившегося курса российской валюты, отчасти из-за осознания торговцами того факта, что это последние деньки, когда им удастся вообще хоть чем-то поторговать.
В итоге мы имеем рост цен на рынке комплектующих на 50—100%. Для ОСАГО, вернее — для водителей, которые вынуждены его покупать под страхом штрафов, это означает, что в случае аварии чинить машины им все равно придется за свои кровные, несмотря на наличие полиса в кармане.
Дело в том, что с марта 2022 года заработала очередная редакция справочника Российского союза автостраховщиков (РСА), устанавливающая расценки на запчасти и работы при восстановительном ремонте машин. Опираясь именно на этот документ, страховщики вычисляют итоговую сумму возмещения для владельца пострадавшей машины. С самого начала существования этой системы общим местом стало массовое занижение цен на запчасти.
Оно и понятно: справочник, фактически, разрабатывают сами страховщики, стремящиеся платить водителям как можно меньше. А теперь, когда запчасти по факту стали дороже практически вдвое, выплаты по ОСАГО на основании справочника станут и вовсе смехотворными. И не стоит забывать о так называемом коэффициенте износа. Так, пятилетняя машина будет изношена примерно на 30, семилетняя — на 40, а 10-летняя — на 50%.
То есть, согласно текущему законодательству, страховая компания не доплатит владельцу первого авто 30% суммы компенсации ущерба по ОСАГО, 40% — второму и 50% — третьему. Для справки: средний возраст российского автомобиля превышает 13 лет. А максимальная сумма, которую можно требовать со страховой компании в рамках системы обязательного страхования — 400 000 рублей.
С учетом резкого подорожания запчастей и пресловутого «износа» машины, ее владелец не получит сейчас (и в обозримом будущем) на руки сумму, которой хотя бы в первом приближении хватило на закупку нужных для ремонт деталей. Не говоря уже об оплате работы мастеров. А если он выберет вариант ремонта машины за счет страховщика, ни один вменяемый автосервис не возьмется за работу в рамках подобного бюджета.
Получается, что обязательное страхование с началом военного кризиса на Украине перестало даже в общих чертах выполнять свою основную функцию — компенсировать ущерб, нанесенный виновником ДТП. По сути, ОСАГО окончательно превращается в «филькину грамоту», польза от которой одна: защита от штрафов ГАИ.