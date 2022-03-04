Почему из-за украинских событий ОСАГО становится бесполезной бумажкой

По оценкам экспертов портала «АвтоВзгляд», уже через месяц-другой российские автомобилисты в полной мере прочувствуют последствия украинского кризиса еще и с точки зрения обязательного страхования гражданской ответственности.

Всего неделя прошла с момента начала операции на Украине, а на российском рынке произошло чудовищное по своему масштабу подорожание автозапчастей: отчасти из-за обрушившегося курса российской валюты, отчасти из-за осознания торговцами того факта, что это последние деньки, когда им удастся вообще хоть чем-то поторговать.

В итоге мы имеем рост цен на рынке комплектующих на 50—100%. Для ОСАГО, вернее — для водителей, которые вынуждены его покупать под страхом штрафов, это означает, что в случае аварии чинить машины им все равно придется за свои кровные, несмотря на наличие полиса в кармане.

Дело в том, что с марта 2022 года заработала очередная редакция справочника Российского союза автостраховщиков (РСА), устанавливающая расценки на запчасти и работы при восстановительном ремонте машин. Опираясь именно на этот документ, страховщики вычисляют итоговую сумму возмещения для владельца пострадавшей машины. С самого начала существования этой системы общим местом стало массовое занижение цен на запчасти.