Правительство разрешит страховщикам затягивать выплаты по ОСАГО

Предлагаемая новелла получила в целом положительный отзыв со стороны чиновников. В ее рамках предлагается увеличить с 30 до 45 дней максимальный срок, отводимый законом об ОСАГО на ремонт автомобиля, пострадавшего в аварии.

Напомним, что лоббисты страховых компаний неоднократно заявляли ранее, что в условиях сложностей с поставками запчастей для иномарок 30 дней для восстановления машины — слишком мало. Якобы по этой причине страховщики вынуждены не ремонтировать авто, а компенсировать ущерб деньгами.

На самом деле такая схема страховым компаниям гораздо выгоднее. Поскольку при денежном рассчете применяется коэффициент износа ТС, позволяющий во многих случаях недоплачивать по 50% причитающейся потерпевшему суммы. Ради этого страховщики увиливают от ремонта машин по ОСАГО, прикрываясь разными отговорками, в том числе и упомянутой выше — про сложности с запчастями.

По этой причине увеличение максимального срока ремонта не сможет заметно повлиять на сложившуюся ситуацию. Разве что позволит страховым компаниям еще сильнее затягивать с выплатами денег пострадавшим в ДТП — с нынешних 30 до 45 дней.

По данным агентства «Интерфакс», теперь законопроект Кутепова после незначительной доработки можно будет вносить на рассмотрение Госдумы.