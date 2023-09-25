Страховщики получат возможность платить по ОСАГО еще меньше

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Выплаты по ОСАГО для водителей из регионов могут измениться вследствие учета местной специфики ценообразования, которую предложил ввести в формирование данных о стоимости автомобильных запчастей Банк России. Впрочем, по словам экспертов, это приведет лишь к дальнейшему отрыву прайсов в справочнике от реальности.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсантъ», регулятор собирается усилить региональную специфику при расчете страховых компенсаций по ОСАГО. Чиновники предлагают включить в справочник автозапчастей, на основе которого страховщики начисляют выплату, сведения о ценах с учетом анализа рынка в регионах, кроме Москвы и Московской области. На сегодняшний день по всей стране учитывается стоимость детали в столице с поправкой на региональный коэффициент.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, изменение методики позволит сделать стоимость запчастей в справочниках «более справедливой» — особенно на Дальнем Востоке, где цены выше столичных на 10—16%. Эксперты же напоминают, что прайсы в справочниках не успевают обновляться вслед за инфляцией и заметно отстают от реальных рыночных.

К тому же средняя цена рассчитывается страховщиками с учетом неоригинальных запчастей. Если деталь стоит слишком дорого, то страховая компания называет ее недоступной и формирует компенсацию по цене самых дешевых китайских аналогов, так что изменения Центробанка не исправят ситуацию, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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25 сентября 2023
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