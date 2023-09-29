Чиновники зашли в тупик с подержанными запчастями для ремонта по ОСАГО

Как сообщает ТАСС, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что найти баланс, позволяющий утверждать, что б/у запчасть надежная и не хуже новой, довольно сложно. «Пока такой механизм мы не смогли согласовать, чтобы была сертификация этих запчастей, которая позволила бы его свободно использовать», — пояснил он.

«Вопрос очень сложный. Как добросовестно принять решение, чтобы использовать б/у запчасти? С одной стороны, мы понимаем, что новые запчасти стало получать значительно сложнее, с другой — как гарантировать, что тебе не поставят на машину запчасть, с которой ты отъедешь и сразу попадешь в аварию», — сказал Чебесков.

Инициатором внесения в закон об ОСАГО поправок, которые разрешили бы использование б/у детали при ремонте автомобилей, стал Совет Федерации. Вдобавок сенаторы предлагают увеличить сроки ремонта с 30 до 45 дней из-за длительных поставок комплектующих.