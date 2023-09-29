Почему российские водители все чаще используют «габаритки» вместо «ближнего»

Последние три года с фарами творится форменный беспредел. Одни ставят «колхозные» прожекторы, а другие берегут ближний свет днем. В итоге по ночам приходится бороться с ослеплением, а днем судорожно всматриваться в горизонт, уж не материализуется ли там безликий «летучий голландец».
Неудивительно, что безопасность на дорогах ни к черту. Начинаешь дневной обгон, а в самый неожиданный момент из-за границы теней в пугающей близости проявляется еле заметный серый силуэт. Приходится нырять обратно и ждать следующего «окна». Особенно опасны «невидимки» в сумерках, в туманах и в межсезонье, когда грязь летит на ветровое стекло, и заметность транспорта еще больше падает.
Многие водители, конечно, включают «габаритки», что говорит о их осознанной нелюбви к ближнему свету, но тусклые лампочки не видны даже с 50-метровой дистанции, а грязный кузов сливается с серой дорогой, из-за чего и возникают аварийные ситуации.
Когда спрашиваешь знакомых, почему они перестали включать ближний свет, многие недоумевают, ведь у них «ходовые огни», и указывают на тусклые лампочки. Особенно странно слышать про «ходовые огни» на «Нивах» или «Буханках». Такие же ДХО находятся на старых Audi 80 «Бочка», «Мерседесах» 124 и прочих раритетах 30-летнего возраста. А когда уточняешь, что эти «габаритки» ничего не имеют общего с «ходовыми огнями», то многие искренне возмущаются. Ведь лампы это огни, машина на ходу, вот тебе и ДХО. А может и правда все законно?
Что такое ДХО
Ближний свет фар стал обязательным в 2005 году, когда в ПДД внесли очередные поправки, призванные сократить лобовые столкновения на трассах. А в 2010 Правила вновь скорректировали в соответствие с новыми стандартами автомобилестроения. В пункте 19.5 ПДД появилась строчка, гласящая, что «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни (ДХО)». И эту поблажку с ДХО многие восприняли, как разрешение ездить без ближних фар. Но обычные «габаритки» — это вовсе не ДХО.
Габаритные лампы в фарах имеют второе название — стояночные огни — и служат для обозначения транспортного средства на обочинах дорог в условиях недостаточной видимости. Их рекомендуется включать на ночь, чтобы сделать автомобиль более заметным, но никак не для движения по скоростным трассам вместо основных световых приборов.
Ходовые огни применяются производителями с целью снижения энергозатрат в машине. Конструктивно ДХО заметно отличаются от «габариток». Ряд светодиодных ламп внутри блоков фар по яркости не уступает ближнему свету, но не формирует направленного луча и снижает потребление энергии. В других случаях в качестве ДХО выступают лампы дальнего света, которые автоматически переходят в более щадящий режим работы. Однако если ДХО нет, то правила требуют включать фары ближнего света или противотуманки без исключения на всех машинах.
Безопасность и корысть
Следить за соблюдением заметности транспорта должны сотрудники ГИБДД, но штраф за фары настолько мал, что такая работа мало кого воодушевляет. Все внимание обращено на более доходные нарушения. К примеру, когда-то термин «колхозный ксенон» звучал, как приговор, потому как за нештатные лампы в фарах суды лишали прав на срок от шести месяцев до года. И ГИБДД регулярно устраивала засады.
Но после решения Верховного суда от 2019 года переквалифицировать «колхоз» на 500-рублевый штраф вместо «лишенческой» статьи 12.5.3. КоАП РФ, инспекторы мгновенно потеряли интерес к фарам и безучастно смотрят на светопредставления на дорогах. «Колхозники» почти легализовались, хотя правила по-прежнему запрещают и «колхозный ксенон», и «габаритки» вместо ДХО. Неудивительно, что аварийность ползет вверх.
После тревожного 2022 года за шесть месяцев 2023 года количество ДТП увеличилось еще на 3,9% по сравнению с первой половиной прошлого года. Смертность на дорогах подскочила на 2,8%. Растет количество лобовых столкновений. ГИБДД объясняет рост аварийности глобальными факторами, а именно СВО, перераспределением транспортных потоков, тектоническими сдвигами в экономике.
Хотя глава ГИБДД Михаил Черников проговаривается, что причиной роста смертности становятся все же опасные обгоны в условиях плохой видимости и высокая загруженность трасс. А кто должен следить за обеспечением хорошей видимости транспорта?.. В общем, если кто-то скажет, что сребролюбие ГИБДД несет только вред, не верьте. Иногда взяточник на дороге спасает больше жизней, чем аскет в правительстве.