Почему российские водители все чаще используют «габаритки» вместо «ближнего»

Последние три года с фарами творится форменный беспредел. Одни ставят «колхозные» прожекторы, а другие берегут ближний свет днем. В итоге по ночам приходится бороться с ослеплением, а днем судорожно всматриваться в горизонт, уж не материализуется ли там безликий «летучий голландец».

Неудивительно, что безопасность на дорогах ни к черту. Начинаешь дневной обгон, а в самый неожиданный момент из-за границы теней в пугающей близости проявляется еле заметный серый силуэт. Приходится нырять обратно и ждать следующего «окна». Особенно опасны «невидимки» в сумерках, в туманах и в межсезонье, когда грязь летит на ветровое стекло, и заметность транспорта еще больше падает.

Многие водители, конечно, включают «габаритки», что говорит о их осознанной нелюбви к ближнему свету, но тусклые лампочки не видны даже с 50-метровой дистанции, а грязный кузов сливается с серой дорогой, из-за чего и возникают аварийные ситуации.