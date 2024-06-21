Доигрались: лазейки для неплательщиков утильсбора прикроют предельно жестко

Существенное повышение ставок пресловутого утильсбора в 2023 году и очередное ожидаемое их повышение в этом, должно было, по замыслу законотворцев, подрезать крылья независимым автокупцам и покупателям, сфокусировав внимание общественности на салонах официальных дилеров. Но что-то пошло не так: лазейка, позволяющая избегать непомерных платежей, была найдена. Впрочем, как оказалось, не надолго. В итоге многие приобретатели «по-хитрому» ввезенных ТС попали под пресс фискальных органов. Как избежать финансовой кабалы с привезенной по параллельному импорту машиной, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Ассортимент и, самое главное, цены на «официальный завоз» впечатлили не всех. А отсутствие дешевых кредитов отрезвило последних: россияне не спешат расставаться с кровно нажитыми ради нового автомобиля. Пейзажи на дорогах, расцвеченные LiXiang и прочими «Красными знаменами», близко к сердцу принимать не стоит: большинство куплены по лизинговым схемам, чтобы превратить 20% НДС в мягкое кресло с хорошей шумоизоляцией и тихим электромотором. Частные же гаражи «китайским товаром» наполняются не очень быстро. Сомнений многовато, да и дорого, чего греха таить.

На этом фоне заиграл новыми красками и параллельный импорт, и правый руль: оценив ценообразование, водитель с потребностью и возможностью довольно быстро сделал выбор. И ругать его — грешно, поскольку руль «в бардачке» довольно споро компенсируется качеством, оснащением и ценой на вторичном рынке.

Тут-то и подоспел новый утильсбор, который, в переводе на русский язык, звучал так: не хочешь платить — иди и разбирайся в пертурбациях длинной логистики да сложной бюрократии сам. Никаких «помогаек» — сам, все сам! Шах и мат? Оказалось, что нет.

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В России живет более 145 млн. человек, так что родственники и друзья всех «перегонщиков» достаточно оперативно начали привозить одну законную машину в год — как бы «для себя». Потом она, естественно, оказывалась на доске бесплатных объявлений. Но ведь ее нельзя продавать 12 месяцев, скажете?

Абсолютно верно, поэтому текст объявления следующий: продам по генеральной доверенности, через 5-10-12 месяцев поставите на учет. Чем строже закон — тем элегантнее метод его обхода. Такая наглость, безусловно, возбудила все соответствующие службы, которые немедленно начали выявлять нарушителей и «добирать» днежек в бюджет. Даже пошли гневные сообщения в прессе — всех найдем и «обилетим». Тех, кто решил проскочить — конечно найдут и обязательно заставят заплатить.

Что это изменит? Честно говоря, ничего. На каждый хитрую гайку найдется свой болт с резьбой, так что сложности с параллельным импортом (вернее, обходом кощунственного «утиля») если и будут — то исключительно временные. Это же как санкции, только веселее: поиск обхода ограничений давно уже в крови любого нашего человека, и никуда оттуда не денется. Как ни крути. На каждый запрет, коим по факту и является гигантский и неоправданный ничем утилизационный сбор, найдется механизм его нарушения. И так — до бесконечности.