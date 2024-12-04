В Госдуме призвали внедрить аналог ОСАГО для курьеров

В Государственной Думе предложили создать аналог «автогражданки» для курьеров, использующих велосипеды и мопеды, и даже для тех, кто ходит пешком. Дело в том, что доставщики часто становятся виновниками ДТП. И взыскать с них полученный ущерб в рамках гражданско-правовых отношений, как правило, проблематично для пострадавших.

Как сообщает «Парламентская газета», создать аналог ОСАГО для курьеров предложил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такой страховой продукт должен появиться в обязательном порядке. При этом к курьерам, которые работают на автомобилях, вопросов нет, поскольку они и так обязаны по закону иметь при себе действующий полис ОСАГО.

Нилов уверен, что пострадавшим в ДТП по вине курьеров будет проще получить с них компенсационные выплаты, если на свет появится новый вариант «автогражданки». Пока не так важно, будет ли этот страховой продукт добровольным или обязательным, заключил парламентарий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал своим читателям, как нужно оформлять аварию не просто с рядовым доставщиком, а с роботом-курьером. Мы объяснили, какими проблемами грозит подобное ДТП.