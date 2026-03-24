Путин подписал закон, запрещающий многократные штрафы за езду без ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает массовые штрафы при отсутствии полиса ОСАГО. Теперь административная ответственность предусмотрена только один раз в 24 часа.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что если автомобиль, на который не оформлена «автогражданка», несколько раз попадет в объективы дорожных камер, владелец транспортного средства получит только один штраф в сутки за отсутствие обязательной страховки. Протокол будет оформлен при первой фиксации машины электроникой, пишет ТАСС.

Необходимые изменения были внесены в статью 12.37 КоАП. Согласно корректировкам, повторное аналогичное наказание в тот же день не предусмотрено. Принятый закон касается в том числе тех нарушений, которые выявили инспекторы ГИБДД.

На сегодняшний день комплексы фото- и видеофиксации в России все еще не задействовали для выписывания автоматических штрафов водителям, игнорирующим ОСАГО.