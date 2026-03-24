Путин подписал закон, запрещающий многократные штрафы за езду без ОСАГО

Наказание рублем допускается не чаще раза в сутки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает массовые штрафы при отсутствии полиса ОСАГО. Теперь административная ответственность предусмотрена только один раз в 24 часа.

Анатолий Белецкий

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что если автомобиль, на который не оформлена «автогражданка», несколько раз попадет в объективы дорожных камер, владелец транспортного средства получит только один штраф в сутки за отсутствие обязательной страховки. Протокол будет оформлен при первой фиксации машины электроникой, пишет ТАСС.

Необходимые изменения были внесены в статью 12.37 КоАП. Согласно корректировкам, повторное аналогичное наказание в тот же день не предусмотрено. Принятый закон касается в том числе тех нарушений, которые выявили инспекторы ГИБДД.

На сегодняшний день комплексы фото- и видеофиксации в России все еще не задействовали для выписывания автоматических штрафов водителям, игнорирующим ОСАГО.

