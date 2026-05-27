Страховщики предложили отказаться от лимита выплат по ОСАГО

В перспективе лимит выплат по ОСАГО в России нужно не увеличивать, а полностью отменить. Тогда «автогражданка» начнет целиком покрывать ущерб от дорожных аварий как в Европе, где верхней границы компенсации не существует.

Об этом заявил директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, сообщает РИА «Новости». По мнению эксперта, безлимитные выплаты помогут изменить отношение к определению страхового тарифа. Его нужно не только увеличить, но и сделать более индивидуальным с учетом страховой истории каждого автомобилиста. Движение к безлимитному ОСАГО в нашей стране должно быть поэтапным, чтобы не отпугнуть клиентов высоким ценником, считает г-н Ефремов.

По мнению страховщиков, наши водители уже сейчас готовы к увеличению лимитов с последующим ростом цен на «автогражданку», поскольку актуальной верхней границы не хватает. Такой тренд подтверждает повышенный спрос на расширенное покрытие, которое население приобретает добровольно. Но так поступают не все, поэтому виновники аварий вынуждены доплачивать пострадавшим ощутимые суммы.

Напомним, пока полис ОСАГО покрывает не более 400 тыс. рублей в случае возмещения вреда имуществу. Если речь идет о вреде здоровью и жизни потерпевших, предел доходит до 500 тыс. рублей.