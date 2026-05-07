Кадр решает все: как, оформляя ДТП самостоятельно, получить максимальные выплаты по ОСАГО

По данным Банка России, в 2025 году страховщики урегулировали 2,03 млн случаев по ОСАГО. А отказали пострадавшим автовладельцам 49 500 раз — на 0,3% меньше, чем годом ранее. Иными словами, в общей массе доля отрицательных решений выглядит скромно, около 2,44%. Однако за каждой такой строчкой статистики — конкретный человек, оставшийся один на один с разбитой машиной и неоплаченным ремонтом. И значительная часть отказов случается по вине самих автомобилистов, которые не сумели грамотно зафиксировать обстоятельства происшествия. Между тем правила игры изменились: лимит выплаты по европротоколу в 2026 году вырос до 400 000 рублей, но получить эту сумму можно только при безупречно оформленных документах.

Современная практика фактически поощряет водителей оформлять ДТП самостоятельно. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев напоминает, что «закон дает автолюбителю два варианта оформления происшествия — с фотофиксацией или без нее.

Зафиксировали обстоятельства ДТП через специальное приложение без разногласий — максимальный лимит возмещения по ОСАГО составит 400 000 рублей. Если выполнили фотофиксацию и есть разногласия — получите не более 200 000 рублей. А когда аварию не снимали и нет разногласий — лишь 100 000 рублей".

Иными словами, грамотная съемка на смартфон способна увеличить компенсацию вчетверо. Помогают в этом цифровые сервисы — «Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто», фирменные приложения страховщиков. Если у владельца машины есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, личные данные и сведения об автомобиле подгрузятся автоматически. Интерфейс ведет водителя буквально по шагам. Но, как говорится, тут есть нюансы. В том числе — правильная фотофиксация инцидента.

Первое — снимать аварию надо только через официальное приложение. Оно гарантирует корректную передачу данных в информационную систему и привяжет фото к геолокации (не забудьте заранее разрешить смартфону доступ к геоданным).

Второе — двигаться от общего к частному. Сначала общий план: положение ТС относительно друг друга и неподвижных ориентиров — столбов, светофоров, разметки, домов, деревьев. Затем средний план поврежденной зоны с захватом соседних элементов. И только потом — крупный план «зоны поражения» авто.

Обязательно снимайте госномера всех участников, а при их отсутствии — VIN или номер кузова. Сфотографируйте полис ОСАГО второго водителя: ошибка в извещении может стоить выплаты. Оглядитесь по сторонам — если поблизости есть камера видеонаблюдения, поместите ее и свою машину в один кадр.

Третье — фиксируйте следы происшествия: тормозной путь, осколки, разбитые фары и зеркала. Именно повреждения оптики и зеркал чаще всего становятся предметом споров. В темноте используйте вспышку, но обязательно гасите фары автомобиля, чтобы не засветить снимок.

Существует еще одна тонкость, о которой многие водители забывают. На всю процедуру фотофиксации и отправку данных через приложение закон отводит ровно 60 минут с момента ДТП. Не уложились — порядок оформления нарушен, придется вызывать сотрудников ГАИ, а максимальная выплата сократится до 100 000 рублей.

Ну и последнее. Перед началом фиксации ДТП необходимо обеспечить безопасность: выставить знак и включить «аварийку». Ну и сохранять спокойствие. Юридическую оценку случившемуся дадут сотрудники ГИБДД и страховой эксперт. Ваша задача — собрать качественные доказательства. Смартфон с этим справляется лучше любого протокола.