Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает три миллиона рублей

Правила простые. Нужно заправиться от 30 литров с применением карты лояльности «Нам по пути», открыть мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» (12+) и зайти в футбольную игру в разделе акций. Игроку предстоит пробить серию пенальти, но на пути к цели ему противостоит умелый вратарь. В игре 5 попыток. Чем больше мячей игроку удастся заколотить в течение игры — тем ценнее будет его приз.
Кстати, если при заправке указанным объемом топлива до 30 июня еще приобрести кофе и хот-дог, то можно сэкономить 2 рубля с каждого литра!
Одновременно с акцией «Целься в мечту» стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive — Движущая сила», главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Участники акции могут воспользоваться движущей силой G-Drive чтобы повысить шансы выиграть ценный приз: заправка высокотехнологичным топливом дает дополнительную, 6-ю попытку удара по воротам.
Зарегистрироваться для участия в акции «Целься в мечту» можно в течение шести недель: с 11 июня до 25 июля. В финале среди всех участников, оплативших топливо с помощью карты VISA, будут разыграны три суперприза: сертификаты на 1 000 000 рублей.
Общий срок проведения Акции — с 11 июня 2021 года по 25 августа 2021. Информация об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов по ее результатам, сроках месте и порядке их получения на сайте www.gpn-promo.ru.