Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает три миллиона рублей

Правила простые. Нужно заправиться от 30 литров с применением карты лояльности «Нам по пути», открыть мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» (12+) и зайти в футбольную игру в разделе акций. Игроку предстоит пробить серию пенальти, но на пути к цели ему противостоит умелый вратарь. В игре 5 попыток. Чем больше мячей игроку удастся заколотить в течение игры — тем ценнее будет его приз.

Кстати, если при заправке указанным объемом топлива до 30 июня еще приобрести кофе и хот-дог, то можно сэкономить 2 рубля с каждого литра!

Одновременно с акцией «Целься в мечту» стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive — Движущая сила», главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Участники акции могут воспользоваться движущей силой G-Drive чтобы повысить шансы выиграть ценный приз: заправка высокотехнологичным топливом дает дополнительную, 6-ю попытку удара по воротам.