Какие моторы реже всего заставляют автовладельцев менять масло

Если хотите хоть немного сэкономить на замене масла и промывке масляной системы, не стоит выбирать современные машины с наддувными моторами. У таких двигателей расход масла на угар считается нормой, так что за его уровнем нужно следить и постоянно доливать. К тому же, в жару возрастает и риск их перегрева. Ведь обычно масляный картер у таких моторов довольно небольшого объема, так что масло в нем может буквально закипеть. А если рядом с картером проходит еще и раскаленная приемная труба выхлопной системы, смазка быстрее потеряет свои защитные свойства. Ее придется менять чаще, поэтому сэкономить не получится.
В плане экономии выгоднее смотрятся старые атмосферные двигатели с чугунным блоком цилиндров. Он в случае чего более ремонтопригоден. Объем масляного картера у таких агрегатов заметно больше, да и система вывода отработавших газов сконструирована так, что не поджаривает картер. Ведь еще 10 лет назад эконормы не были столь жесткими. Поэтому автопроизводители не размещали катализатор рядом с двигателем, да и компоновка моторного отсека не была такой плотной.
Неприхотливых двигателей на рынке достаточно. Например, это атмосферные агрегаты Mitsubishi, Volvo и Opel. Учтите и тот факт, что в Европе масло в атмосферниках меняют раз в 20 000 км, а не в 15 000, как у нас. Так что если содержать радиаторы охлаждения в чистоте и ставить хороший воздушный фильтр, с заменой масла можно не торопиться. Вреда двигателю от этого не будет. Однако нужно относиться к машине бережно и не эксплуатировать ее в жестком режиме, иначе могут быть проблемы.
А самыми неприхотливыми моторами в плане замены масла можно считать те, которые совсем не жалко. Отсюда вытекает еще одни способ сэкономить. Купить автомобиль за небольшие деньги, скажем, на год. Поездить на нем, не вкладывая абсолютно ничего, и продать. В такие машины масло заливают аккурат перед тем, как с ним расстаться. Или когда его расход сравним с расходом топлива. Но хозяина это уже не волнует.
Кстати, есть еще электромобили, где моторное масло вообще не используют. Либо их гибридные версии, где работает крохотный мотоциклетный моторчик. Он потребует меньше литра смазки, так что разорить тут может только сама цена гибрида.