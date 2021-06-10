Какие моторы реже всего заставляют автовладельцев менять масло

Неприхотливых двигателей на рынке достаточно. Например, это атмосферные агрегаты Mitsubishi, Volvo и Opel. Учтите и тот факт, что в Европе масло в атмосферниках меняют раз в 20 000 км, а не в 15 000, как у нас. Так что если содержать радиаторы охлаждения в чистоте и ставить хороший воздушный фильтр, с заменой масла можно не торопиться. Вреда двигателю от этого не будет. Однако нужно относиться к машине бережно и не эксплуатировать ее в жестком режиме, иначе могут быть проблемы.

А самыми неприхотливыми моторами в плане замены масла можно считать те, которые совсем не жалко. Отсюда вытекает еще одни способ сэкономить. Купить автомобиль за небольшие деньги, скажем, на год. Поездить на нем, не вкладывая абсолютно ничего, и продать. В такие машины масло заливают аккурат перед тем, как с ним расстаться. Или когда его расход сравним с расходом топлива. Но хозяина это уже не волнует.

Кстати, есть еще электромобили, где моторное масло вообще не используют. Либо их гибридные версии, где работает крохотный мотоциклетный моторчик. Он потребует меньше литра смазки, так что разорить тут может только сама цена гибрида.