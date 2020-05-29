Nokian Tyres изменил женщине с руководителем производства одноразовой посуды

27 мая 2020 года должность президента и СЕО концерна Nokian Tyres занял Юкка Мойсио (Jukka Moisio), ранее занимающий аналогичный пост в компании Huhtamäki Oyj — одного из лидеров в области производства пищевой упаковки. А до этого г-н Мойсио руководил фирмой Ahlstrom Oyj, разрабатывающей и изготавливающей технологичные волоконные материалы.

— Юкка Мойсио обладает успешным опытом работы в ведущих акционерных компаниях, а также успешным опытом по выводу компаний из кризиса, обеспечивая высокие финансовые результаты и доход акционерам — сообщил порталу «АвтоВзгляд» председатель совета директоров концерна Nokian Tyres Юкка Хиенонен.

Напомним: прежде президентом и СЕО компании, производящей автомобильную «резину», была Хилле Корхонен (Hille Korhonen). Свой пост леди-босс занимала пост в течение трех лет.

Между тем, Nokian Tyres строит новые заводы. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в Дейтоне штат Теннесси финны построили предприятие площадью 77 000 кв. м. со штатом в 400 человек и мощностью в 4 млн. покрышек в год.