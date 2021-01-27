Новая шина семейства Nokian Hakkapeliitta: чем она лучше прежней

Также финские шинники уделили особое внимание комфорту: Hakkapeliitta 10p обещает быть практически бесшумной! Как известно, зимы становятся мягче (и почти без снега), поэтому показатели уровеня актуальны, как никогда. При этом меньшее количество осадков не означает, что дороги стали менее скользкими, так что ошипована покрышка по-прежнему плотно.

Интересно, что 10p сделали специально для рынков России, Казахстана и Белоруссии — в других странах модель не появится.

Помимо основой модели, компания презентовала и исполнение SUV — с усиленными боковинами, которые важны для внедорожников и кроссоверов. А еще публике представили версию 10 EV для владельцев электромобилей и гибридов.

Для всей линейки Nokian Hakkapeliitta 10p производитель обещает «непревзойденное сцепление с дорогой в зимних условиях». Надеемся, скоро представители именитой марки организуют выездной тест «днесятки», где мы сможем проверить это сами.

И продолжая зимнюю тему. Налипающий в колесных арках снег среднестатистического автовладельца, как правило, не сильно заботит. Мол, сам в конце концов отвалится. Более опытные водители, как отмечает портал «АвтоВзгляд», знают, что снежно-ледяные отложения в районе колес не столь безобидны, как кажутся.