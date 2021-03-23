Goodyear представила новые «зубастые» шины UltraGrip Arctic 2

Покрышки Goodyear UltraGrip Arctic 2 пришли на смену модели UltraGrip Ice Arctic. Одно из основных отличий новинки — снижение шума на 9%, чего удалось достичь благодаря иному распределению шипов по поверхности протектора, а также использованию новой подушки шипа, которая гасит шум при соприкосновении «гвоздей» с дорогой.

Отметим и обновленную форму стержня шипа — он стал более острым и тонким. Это позволяет шине эффективнее «цепляться» за лед, тем самым уменьшая тормозной путь на скользком покрытии. При этом в каждой покрышке UltraGrip Arctic 2 насчитывается 220 шипов, что на целых 69% больше по сравнению с уходящей моделью.

Что касается линейки типоразмеров, то она насчитывает 47 позиций для легковушек с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов и 49 позиций для кроссоверов и внедорожников от 17 до 21 дюйма. Первые покрышки появятся в магазинах уже в мае этого года. А основную массу размерностей ждем перед началом следующего зимнего сезона.